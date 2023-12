To je novi argentinski predsednik (FOTO)

Javier Milei je danes prisegel kot novi argentinski predsednik. 53-letni libertarni ekonomist, ki sebe označuje za anarhokapitalista, je na slovesnosti dejal, da se bo ostro odzval na desetletja prekomerne porabe javnega denarja in zajezil hudo inflacijo.

»Pri bogu in domovini prisežem, da bom z domoljubjem opravljal položaj predsednika argentinskega naroda,« je ob prisegi dejal Milei in dodal, da kljub »najhujši možni zapuščini« njegovo predsedovanje pomeni novo obdobje za Argentino.

Milei je ob prisegi napovedal tudi stroge reforme na področju financ. V predvolilni kampanji je obljubljal radikalne spremembe v politiki in gospodarstvu, kot so uvedba ameriškega dolarja za nacionalno valuto, ukinitev centralne banke, ukinitev številnih vladnih ministrstev in zmanjšanje proračunske porabe za socialo.

Na ulicah Buenos Airesa in pred poslopjem kongresa se je ob prisegi zbralo na tisoče podpornikov novega argentinskega predsednika, ki so mahali z argentinskimi zastavami in vzklikali Mileijevo predvolilno geslo »svoboda«.

Prisege v argentinski prestolnici so se udeležili številni svetovni voditelji, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro in madžarski premier Viktor Orban. V Buenos Airesu sta bila tudi čilski predsednik Gabriel Boric in španski kralj Felipe VI.

V prihodnjih urah bo prisegel tudi kabinet devetih ministrov, pol manj kot v vladi predhodnika Alberta Fernandeza. V parlamentu Milei sicer nima večine, zaradi česar opazovalci predvidevajo, da ne bo mogel v celoti uresničiti številnih radikalnih načrtov.

Njegovi podporniki so se zbrali pred nacionalnim kongresom. FOTO: Martin Cossarini Reuters

Priljubljeni izpadi

53-letni Milei se je rodil v prestolnici Buenos Aires, kjer je v mladosti igral nogomet in prepeval v rock skupini. Leta 2015 se je začel pojavljati v televizijskih oddajah, njegovi izpadi proti vladi pa so postali priljubljeni na družbenih omrežjih.

Njegova stranka Svoboda napreduje (LLA) je bila ustanovljena šele pred volitvami leta 2021, na katerih je bil izvoljen za regionalnega poslanca v provinci Buenos Aires. Z razmršenimi lasmi, jeznimi izbruhi in motorno žago je doživel bliskovit vzpon v le dveh letih od vstopa v politiko.

Nova podpredsednica Argentine Victoria Villarruel in argentinski predsednik Javier Milei FOTO: Matias Baglietto Reuters