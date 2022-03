V primeru Mateja Periša se je pojavil nov ganljiv video: vsaka beseda boli (VIDEO)

Preiskava primera izginotja Mateja Periša je bila končana pred dnevi, kar je potrdil njegov oče Nenad Periš. Poleg policije je na tisoče ljudi iz Srbije in Hrvaške enotnih in ima še vedno en cilj, da Nenad Periš spet objame sina Kot piše espreso.co.rs, so za Mateja celo napisali skladbo, izvaja jo dekle. Kdo je pevka ali avtor ganljivega besedila, ni znano, saj želijo ostati anonimni.

Besedilo skladbe Možda govori o Matejevem odraščanju, ljubezni do morja, športa (bil je vaterpolist). Nato se usmeri v usodno noč, ki se je sprevrgla v nočno moro, ki je nihče ni pričakoval. Nadaljuje se z refrenom, kjer se avtorji sprašujejo, ali je želel pobegniti od vsega, ali je morda zaupal napačnim ljudem … Med drugim v besedilu naprošajo morebitnega očividca, naj se ne boji in naj pove, kaj se je zgodilo. Skladba se konča s pozivom Mateju, naj poskuša razumeti očetovo bolečino in naj se vrne v njegov objem živ in zdrav.

Skladbi lahko prisluhnete v tem videu.

Iz Donave izvlekli truplo

Konec prejšnjega tedna so iz Donave pri Kostolacu izvlekli razpadajoče truplo. Po pričevanjih očeta naj ne bi šlo za pogrešanega Mateja. Tudi srbsko Ministrstvo za notranje zadeve pravi, da se ostanki ne ujemajo s ključnimi podrobnostmi iz obravnave pogrešanega. Glede na ostanek bi lahko namreč sklepali, da je bilo telo v vodi vsaj šest mesecev, medtem ko je Matej izginil v noči s 30. na 31. december. Prav tako se superge, najdene na truplu, ne ujemajo z opisom superg, ki naj bi jih Matej nosil v usodni noči. To trditev potrjuje video, ki prikazuje Periša, kako teče po beograjskih ulicah.