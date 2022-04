To je mesar iz Buče: začel se je lov na ruskega krvnika (VIDEO)

Poboje civilistov v Buči, o katerih poročajo lokalne oblasti in novinarji na terenu, so v Kijevu označili za genocid in vojne zločine. Vrstijo se pozivi k preiskavi dogodkov, pregonu odgovornih in ostrejšim sankcijam proti Rusiji. Začel se je lov na 'mesarja iz Buče', gre za ruskega podpolkovnika Azatbeka Omurbekova, ki naj bi bil odgovoren za zločine v tem ukrajinskem mestu.

Gre za veterana, ki je pred kratkim prejel blagoslov ruske pravoslavne cerkve, obstaja pa sum, da je odgovoren za krvave zločine in trpljenje civilistov, poroča 24sata.