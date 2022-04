Ulice naj bi bile prekrite s trupli, Kličko zgrožen: V predmestju Kijeva je bil storjen genocid

»Ukrajinske sile so osvobodile celotno kijevsko regijo,« je v soboto zvečer sporočila namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar. Predsednik Volodimir Zelenski pa je ponoči dejal, da je cilj Rusije zdaj zavzeti vzhodne in južne regije Ukrajine. Medtem prihajajo na dan razsežnosti ruskih grozodejstev, med drugim v Buči. »Celotna regija Kijev je osvobojena izpod ruskih zavojevalcev,« je v soboto zvečer zatrdila Maljarjeva. BBC poudarja, da so veliki uspehi ukrajinskih sil na širšem območju prestolnice v zadnjih dneh in tednih neizpodbitni ter da se ruske sile s tega območja očitno umikajo, a da trditev o osvoboditvi regije v celoti ni mogoče neodvisno potrditi.

Množično grobišče

Med ključnimi osvobojenimi kraji so Irpin severozahodno od prestolnice, kjer naj bi bilo od ruskega zavzetja konec februarja ubitih najmanj 200 civilistov, strateško ključno letališče Hostomel, prav tako blizu Kijeva, za katerega so potekali siloviti spopadi (med drugim je bil tam uničen antonov 225), in pa kraj Buča.

V odzivu na grozljiva odkritja v Buči, predmestju Kijeva, kjer so se ruske čete umikale za trupli civilistov na mestnih ulicah, je kijevski župan Vitalij Kličko obtožil Putina in njegove čete genocida. »Kar se je zgodilo v Buči z drugimi predmestji Kijeva, je mogoče opisati le kot genocid. Gre za brutalni vojni zločin, za katerega je odgovoren Putin. Civilom so zvezali roke in jih likvidirali,« je Kličko dejal za nemški Bild. »Po tem je možna le ena posledica: niti en cent iz Nemčije ali preostalega sveta ne bi smel iti več v Rusijo. Prekleti denar je tisti, ki ubija ljudi.«

Dostop do Buče je bil skoraj mesec dni povsem onemogočen. Po navedbah župana naj bi tam v množičnem grobišču pokopali skoraj 300 ljudi, saj so bile ulice prekrite s trupli. Francoska tiskovna agencija AFP je v soboto poročala o najmanj 20 odkritih truplih na eni sami ulici. Novinar BBC iz mesta poroča o grozljivih prizorih.

Zelenski svari

Zelenski je medtem v videonagovoru ponoči posvaril, da želi Rusija zdaj zavzeti ne le Donbas na vzhodu Ukrajine, ampak tudi jug države. »In kaj je naš cilj? Zaščiti sebe, našo svobodo, našo deželo in naše ljudi.« Ukrajinske sile je pohvalil za obrambo obleganega Mariupolj, ki ga je rusko bombardiranje v minulih tednih v veliki meri zravnalo s tlemi. Pravi, da je ukrajinski odpor v tem in drugih strateško pomembnih ukrajinskih mestih vodstvu v Kijevu dal dragocen čas in pomagal oslabiti ruske vojaške zmogljivosti.

Močne eksplozije v Odesi

Iz pristaniškega mesta Odesa ob Črnem morju so davi poročali o močnih eksplozijah, po katerih so izbruhnili vsaj trije požari, o žrtvah pa ne poročajo. Ukrajinski sistemi zračne obrambe naj bi sicer več raket prestregli. Rusko obrambno ministrstvo je napade, ki naj bi jih izvedli z zelo natančnimi izstrelki iz zraka in morja, potrdilo. Tarče so bili naftna rafinerija in skladišča goriva blizu Odese, iz katerih se oskrbujejo ukrajinske enote v smeri Mikolajeva.

Napredek v pogovorih z Rusijo?

Kljub informacijam s terena je glavni ukrajinski pogajalec David Arahamija v soboto dejal, da so petkovi pogovori z rusko delegacijo prinesli občuten napredek, zaradi katerega bi se lahko po njegovem zdaj že osebno sestala Zelenski in ruski predsednik Vladimir Putin.

Med drugim je razkril, da je Rusija pristala na zahteve Ukrajine glede vseh vprašanj z izjemo polotoka Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014. A ruska stran je ukrajinski optimizem danes zavrnila. Njen glavni pogajalec Vladimir Medinski je namreč ponovil, da je treba pred srečanjem predsednikov opraviti še veliko dela. »Ne delim optimizma Arahamije,« je povedal. Je pa potrdil, da se bodo pogajanja prek videopovezave v ponedeljek nadaljevala.

Medinski je sicer po petkovih pogajanjih s Kijevom in danes znova poudaril, da se ruska stališča glede Krima in Donbasa niso spremenila. Rusija zahteva, da Ukrajina prizna Krim kot ruski in neodvisnost Donbasa.