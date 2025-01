Tiktok begunci k drugi kitajski aplikaciji

Medtem ko aplikaciji tiktok v ZDA v nedeljo grozi prepoved delovanja, če ga kitajsko matično podjetje ByteDance ne bo prodalo, se številni uporabniki v ZDA zelo priljubljene aplikacije ob tem zatekajo k aplikaciji rednote – prav tako v kitajski lasti.

V ZDA je kar 170 milijonov tiktokerjev.

Ni jim mar za osebne podatke

RedNote je pravzaprav kitajska aplikacija Xiaohongshu, v ponedeljek pa je skočila na vrh lestvice najpogosteje prenesenih aplikacij v Applovi spletni trgovini. Na voljo je zgolj v mandarinščini, toda to ne odvrača radovednih ameriških uporabnikov. Uporabniki tiktoka v ZDA, ki prehajajo na alternativne aplikacije, kot je rednote, sami sebe v šali imenujejo tiktok begunci.

»Nočete, da bi Kitajci imeli naše zelo občutljive osebne podatke? Sploh ne veste, kako malo mi je mar za to,« je ameriška vplivnica Jen Hamilton sarkastično dejala v videoposnetku, v katerem je svojih 3,9 milijona sledilcev na tiktoku pozvala k premiku na rednote. Delila je tudi šalo o posamezniku, ki je spremenil svoje uporabniško ime v številko socialnega zavarovanja, da bi domnevni kitajski vohuni lahko hitreje napredovali.

Kritiki zakona o prepovedi trdijo, da gre za omejevanje svobode govora.

Prepoved poslovanja Tiktoka naj bi v ZDA sicer dokončno postala veljavna v nedeljo – zakon, ki je začel veljati aprila lani, od kitajskega lastnika ByteDance zahteva, da Tiktok proda do 19. januarja, sicer ga bodo odstranili iz trgovin z aplikacijami. Zakon je ameriški kongres lani sprejel zaradi domnevne nevarnosti, da je aplikacija pod nadzorom kitajske vlade, omogoča vohunjenje za uporabniki in služi kot orodje za širjenje propagande, s tem pa predstavlja grožnjo za nacionalno varnost ZDA. Tiktok in ByteDance vse očitke zavračata, kritiki zakona o prepovedi pa trdijo, da gre za omejevanje svobode govora.

V luči zakona so se v zadnjih dneh pojavile tudi govorice, da naj bi na Kitajskem proučevali možnosti za prodajo ameriškega dela Tiktoka najbogatejšemu zemljanu Elonu Musku, čeprav ni jasno, ali si lastnik nekdanjega Twitterja, ki je tesno povezan z novoizvoljenim predsednikom Donaldom Trumpom, lahko privošči nakup od 40 do 50 milijard dolarjev vrednega podjetja. Predstavniki Tiktoka so se na govorice odzvali zgolj z besedami, da »ni mogoče pričakovati, da bodo komentirali popolne izmišljotine«.