Težavno parjenje dinozavrov: dolg in oster rep je bil najbrž velika ovira

Čeprav so živeli pred 60 milijoni leti, o dinozavrih vemo marsikaj – kaj so jedli, kako so bili videti in zaradi česa so umirali. Še vedno pa je za znanstvenike velika skrivnost njihovo razmnoževanje. Na nobenem najdišču še niso naleteli na ostanke penisa ali klitorisa, gre namreč za mehka tkiva, ki hitro razpadejo.

Stegozavri so morali biti previdni. FOTO: Mr1805/Getty Images

Ameriška paleontologinja Riley Black ima o razmnoževanju dinozavrov svojo teorijo. »Več kot stoletje so se paleontologi spraševali o tem, kako so se dinozavri razmnoževali,« v članku za Smithsonian Magazine piše Blackova. »Primerjave s še živečimi pticami in krokodili nakazujejo, da so dinozavri imeli falus ali klitoris, kljub temu da ni nobenih trdnih dokazov o tem,« meni. Prepričana je, da so dinozavri, podobno kot sesalci, samico naskočili od zadaj. Vendar bi bilo takšno razmnoževanje lahko zelo težavno za dinozavre z dolgim in ostrim repom, kot je bil denimo stegozaver. Da se med parjenjem ne bi poškodovali, bi morali biti zelo spretni in domiselni, meni Blackova.

Dolg in oster rep je bil najbrž velika ovira.

»Vsi dinozavri so se parili v enakem osnovnem položaju,« pritrjuje znana paleontologinja dr. Beverly Halstead, ki se je prva lotila te zanimive teme. »Ko je samec naskočil samico od zadaj, je prednje okončine položil na njena ramena. Dvignil je eno zadnjo okončino čez njen hrbet in zasukal svoj rep pod njenega,« razlaga. Luis Villazon, zoolog in znanstveni pedagog za BBC, poudarja, da je moral samec zaradi velike teže, nekateri so tehtali celo 80 ton, čim hitreje razjahati samico. »Dejansko je parjenje verjetno trajalo zelo malo časa,« pravi. »Možno je, da je samec vrgel eno nogo čez rep samice in uporabil razmeroma dolg, raztegljiv penis, da je dosegel njene genitalije,« razlaga. Zares veliki primerki so si morda pomagali tako, da so stali v vodi, zaradi česar teža ni bila tako velika.