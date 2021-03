»Testiranje ljudi na koronavirus se ne bo nikoli nehalo«

Ljudje, ki bodo v prihodnosti imeli simptome koronavirusa, se bodo morali še vedno testirati. Testiranje se dejansko nikoli ne bo ustavilo. To je za CNN povedal Michael Osterholm, direktor centra za nalezljive bolezni na univerzi v Minnesoti. »Ta virus ne bo izginil. V revnih državah imamo več kot milijardo ljudi in celo nekatere države srednjega razreda ne bodo nikoli imele dostopa do cepiva in celo v teh državah je virus korona več kot prisoten. Poleg tega se bo pojavilo veliko novih sevov.« Brazilija na robu zmogljivosti V Braziliji je do srede umrlo več kot 300.000 covidnih bolnikov, je sporočilo ministrstvo za zdravje. Brazilija, kjer so bolnišnice zaradi naraščanja hospitalizacij na robu zmogljivosti, je s tem po ZDA postala druga država na svetu, ki je presegla ta žalostni mejnik. V Indiji sev dvakrat mutiral Je pa Indija medtem registrirala novi sev koronavirusa, ki ga epidemiologi imenujejo 'dvojni mutant', ker ima značilnosti dveh znanih sevov. Mutacija je bila odkrita v 200 primerih in za zdaj ni dokazov, da bi se pojavil kjer drugje, razen v Indiji. Britanski The Guardian ob tem poroča, da še ni znano, ali je bolj kužna oz. smrtonosna ter da ga ni mogoče povezati s povečanjem števila primerov v Indiji, saj je trenutno znanih le 200 primerov. Država je v zadnjih 24 urah poročala o 53.476 novih primerih, kar je največji porast po 23. oktobru, ter ima 11,8 milijona aktivnih primerov in je tretja najbolj okužena na svetu.

