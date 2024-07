Teorije zarote okoli atentata na Trumpa naraščajo. Eni krivijo Bidna, drugi Trumpa, tretji sataniste

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump se je komaj izognil smrti, ostrostrelci so ubili njegovega napadalca, 20-letnega Thomasa Matthewa Crooksa, ki je bil na strehi kakšnih 130 metrov od mesta, kjer je imel govor.

In takoj se je pojavilo na stotine vprašanj, kako je to mogoče, kdo je to kriv, kaj je bilo storjeno narobe ... In vzporedno s temi vprašanji so začele krožiti številne teorije zarote. Mnogi tudi menijo, da je Trumpa rešil bog. Mnogi so mu izkazali tudi podporo, med njimi Elon Musk.

Pa začnimo s kratkim pregledom ...

Joe Biden je ukazal atentat

»Joe Biden je izdal ukaz za atentat na Trumpa,« je dejal republikanski predstavnik iz Georgie Mike Collins kmalu po tem, ko je bil Trump ustreljen. Takoj je dodal, da bi morali Bidna obtožiti »napeljevanja k umoru«.

»Tajna služba dela za Bidna. Pustili so napadalcu streljati na Trumpa, nato pa so vrnili ogenj. Mislim, da je to očitno vsem,« so se odzvali Collinsovi somišljeniki.

Trump stoji za atentatom

Družbena omrežja so leglo zarot, nanje se nasedajo najrazličnejši 'zvezdniki' z milijoni sledilcev ... In takoj ko je bil izstreljen naboj, so se začele teorije zarote – Donald Trump je vse to uprizoril ...

»Padel je šele, ko je slišal kroglo, nihče ni zagnal niti panike! Poglejte kasneje, kako je poziral pod zastavo z dvignjeno pestjo, to je storil, da bi si izboljšal rating pred volitvami,« se glasi en komentar, ki je na twitterju zbral več deset tisoč všečkov.

In takih komentarjev je na stotine.

Nekateri zagovorniki te teorije menijo, da do streljanja ni prišlo, da krogla ni obstajala, da je Trump aktiviral nekakšno krvno vrečo ...

Hillary Clinton stoji za vsem

Hillary Clinton je že vrsto let ena najljubših tarč teoretikov zarote. Pa naj gre za pandemijo korone, za strmoglavljenje letala nekje v ZDA, za pedofilske verige ... Teoretikom zarote vedno nekako uspe v svoje 'ideje' stlačiti nekdanjega kandidata za predsednika ZDA ...

»Hillary in satanska kabala sta naročila umor Trumpa, ker je pripravljen prekiniti satansko-pedofilsko verigo,« se glasi več komentarjev na twitterju.

Kot piše BBC, je teorija QAnon, v kateri Trump bije tajno vojno proti »globoki državi«, takoj »oživela«.

Na družbenih omrežjih je mogoče najti številne komentarje, ki Hillary povezujejo s Cio, nato pa še njih z atentatom na Trumpa ...

Mnogi med njimi tudi pišejo, da je imel pri vsem prste vmes Barack Obama ...

Tuja sila je naročila umor

Številni uporabniki so na družbenih omrežjih za atentat na Trumpa takoj obtožili tujo silo. Niso pa se dogovorili, katera tuja sila. No, nekateri za napad krivijo Kitajsko, drugi Izrael, tretji Iran, četrti Rusijo, peti Ukrajino, šesti ... Če je država večja ali se dogaja kaj pomembnega, obstajajo teorije, ki to državo krivijo za atentat na Trumpa, 24sata.hr.