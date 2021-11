Saj ni res, pa je! Kamera ujela, kaj je na protestih počel moški (VIDEO)

Po družbenih omrežjih je kroži video s sobotnih protestov v Zagrebu. Ko se je novinarka javljala s terena, je kamera ujela tudi početje nekega moškega v ozadju. Ta je z roko segel v hlače, se dotikal zadnjice, nato pa si nekaj razmazal po obrazu. Hrvaški mediji se šalijo, da ni znano, ali si je morda jemal bris.

Da se je le želel zaščititi pred koronavirusom, so zapisali mnogi komentatorji pod videom, ki si ga je ogledalo že več kot 130.000 ljudi.

Na protestu 15 tisoč ljudi

V Zagrebu se je v soboto odvijal shod nasprotnikov covidnih potrdil in epidemioloških ukrepov. Več tisoč protestnikov, po poročanju portala Index.hr naj bi jih bilo 15.000, je v hrvaško prestolnico prispelo iz vseh delov države. Prišlo je tudi do incidenta, ko so protestniki na Trgu bana Jelačiča napadli poročevalca televizije RTL Gorana Latkovića.