Televizija jih je odpustila, ker so prišli delat necepljeni

Maja je ameriška vlada sporočila, da zakonodaja delodajalcem omogoča, da od zaposlenih zahtevajo cepljenje kot pogoj za prihod na delovno mesto. Med drugim so tudi tehnološki velikani Facebook, Google in Microsoft napovedali, da bodo od zaposlenih zahtevali, da se cepijo proti covidu, preden bodo prišli v pisarne v ZDA.

Ameriška televizijska mreža CNN je odpustila tri zaposlene, ker so na delovno mesto prišli, ker se niso cepili proti covidu 19, poročajo ameriški mediji.Predsednik CNNje v četrtkovem sporočilu zaposlenim sporočil, da so pretekli teden ugotovili, da so trije uslužbenci na delo prišli necepljeni. Vsi so bili odpuščeni.»Naj bom jasen: pri tem imamo ničelno toleranco,« je zapisal Zucker. Ni pa razkril, koga so odpustili niti njihovih položajev.