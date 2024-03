Žalostni prizori z ukrajinskega pokopališča: neverjetno, koliko se je razširil (VIDEO in FOTO)

Ukrajinec je objavil najnovejše posnetke s pokopališča v Harkovu in naredil primerjavo z leto dni starimi posnetki. Na posnetkih je mogoče videti, da se je pokopališče močno razširilo in da mu skoraj ni videti konca.

Po nekaterih neuradnih podatkih v Ukrajini vsak dan pokopljejo okoli tisoč vojakov. Največ naj bi jih pokopali septembra lani, ko je bilo na vrhuncu protiofenzive v enem dnevu zabeleženih 1350 vojaških pogrebov.

Ubitih 31.000 ukrajinskih vojakov

Po besedah Volodimirja Zelenskega je bilo od začetka ruske invazije pred dvema letoma ubitih okoli 31.000 ukrajinskih vojakov.

Ukrajini primanjkuje vojakov in streliva. FOTO: Yuriy Rylchuk Reuters

Zelenski ni želel razkriti števila ranjenih ali pogrešanih vojakov, češ da bi lahko Rusija s temi informacijami ocenila velikost ukrajinskih aktivnih sil. Lansko poletje so ameriški uradniki ocenili veliko večje izgube, češ da je bilo ubitih skoraj 70.000 Ukrajincev in 100.000 do 120.000 ranjenih.

Uradniki so povedali, da so ruske vojaške izgube približno dvakrat večje.

V enem dnevu je bil rekord kar 1350 vojaških pogrebov. FOTO: Yuriy Rylchuk Reuters