Takšna so priporočila za varne spolne odnose, da se izognete okužbi

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes zaradi vse pogostejših primerov okužb z opičjimi kozami v številnih državah prvič podala konkretna priporočila za spolno vedenje. Med drugim priporoča zmanjšanje števila spolnih partnerjev, razmislek o spolnih odnosih z novimi partnerji in izmenjavo kontaktov.

Po podatkih WHO je 98 odstotkov potrjenih primerov opičjih koz povezanih z moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Pri tem pa je organizacija opozorila, da se lahko okuži vsakdo.

»Poleg prenosa s spolnimi stiki se lahko opičje koze prenašajo tudi v gospodinjstvih, in sicer s tesnimi stiki med ljudmi, kot sta objemanje in poljubljanje, ter z okuženimi brisačami ali posteljnino,« je opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hkrati je poudaril, da bo izbruh okužb mogoče ustaviti le, če se države, skupine in posamezniki izobrazijo, resno obravnavajo tveganja in sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za ustavitev prenosa in zaščito ranljivih ljudi, so sporočili iz WHO.

Glede cepljenja še vedno ostaja veliko neodgovorjenih vprašanj glede učinkovitosti cepiva in koga točno je treba cepiti. WHO pa množičnega cepljenja zaenkrat še ne priporoča.VWHO je sicer v soboto izbruh opičjih koz razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju in hkrati ocenila, da je tveganje po vsem svetu zmerno, razen v Evropi, kjer je visoko.

Opičje koze so se v začetku maja začele po svetu širiti iz zahodnoafriških in srednjeafriških držav, kjer je bolezen endemična. Večino novih primerov okužb so zabeležili v Zahodni Evropi. Po zadnjih podatkih WHO pa so doslej v 78 državah potrdili skupno več kot 18.000 primerov okužb in pet smrti.