Tako so se odzvali Hrvati, ko so izvedeli, kaj bo na meji naredila Slovenija

Slovenija bo na meji s Hrvaško zaradi nelegalnega prehajanjem meje migrantov postavila policijske točke in okrepila prisotnost policijskih patrulj.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je potem, ko so bili ukrepi znani, dejal, da Sloveniji nima kaj zameriti in da bi to naredil tudi Zagreb. Dodal je še, da je težava v nadzoru, ki ga vrši BiH.

»Minilo je osem let od velikega migrantskega vala, moje stališče pa je znano in bi ga spet ponovil. Zdaj se to ponovno zlorablja, težava pa je predvsem v načinu, kako, predvsem BiH, nadzor vrši. Slovencem nimam kaj zameriti, tudi mi bi to verjetno naredili,« poroča Euronews.

Očitanje o prekoračitvi pooblastil

Poudaril je še, da hrvaška policija dela vse kar zmore: »Več od tega ne sme. Že tako jo kritizirajo, da prekoračuje pooblastila, vendar jaz mislim, da tega ne počnejo. Varujejo državno mejo. Zdaj vidimo, da ni Evrope brez meja, obstaja pa Evropa brez mejnih kontrol, ki pa se potem spet postavljajo. Meja ni šala.«

Milanović meni, da to Slovenija počne zaradi slovenske javnosti, rešitev, da se migrantski tok prek BiH ustavi, pa da je čimprejšnja integracija BiH v Evropsko unijo.

Minister Poklular s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem Notranji ministri držav članic EU bodo danes v Bruslju razpravljali o porastu števila prihodov migrantov, s čimer se sooča več članic unije, tudi Slovenija. Govorili bodo še o pogajanjih o paktu o migracijah in azilu, ki jih je Evropski parlament nedavno blokiral. Notranji ministri EU, med njimi slovenski minister Boštjan Poklukar, se bodo posvetili predvsem zunanjemu vidiku migracij. Govorili bodo o tem, kako razviti bolj učinkovit pristop, ki bo preprečeval prihode migrantov. Posebno pozornost bodo namenili akcijskemu načrtu Evropske komisije za reševanje migracijskega pritiska na Italijo. Govorili pa bodo tudi o drugih migracijskih poteh - ena od teh prek držav Zahodnega Balkana vodi tudi do Slovenije in naprej. Slovenija beleži močan porast nezakonitih prehodov meje s Hrvaško, zaradi česar je policija v sredo okrepila nadzor ob meji. Izvaja ga v obliki začasnih nadzornih točk, pri čemer ne gre za začasni nadzor na notranji schengenski meji, kakršnega Avstrija izvaja na meji s Slovenijo. Ob robu zasedanja bo minister o okrepljenem nadzoru govoril tudi s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. (STA)

