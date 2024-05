Najgloblja postaja metroja na svetu maši ušesa, to je vzrok za to

Postaja podzemne železnice Hongyancun v kitajskem velemestu Čongčing leži tako globoko, da imajo potniki, ki se 116 metrov pod zemljo odpravijo z dvigalom, zaradi razlike v zračnem tlaku pogosto občutek zamašenih ušes. Ko zračni tlak zunaj bobniča postane drugačen od tlaka v notranjosti, človek doživi barotravmo ušesa. Ta se najpogosteje pojavi med strmimi vzponi in spusti in je običajno povezana z vzleti in pristanki letala ali vožnjo po hribovitih krajih.

Večina postaj podzemnih železnic po svetu običajno ne povzroča barotravme, ker ne ležijo dovolj globoko oziroma pot do njih ni tako strma, da bi naša ušesa zaznala razliko v zračnem tlaku. Toda uporaba dvigala najgloblje postaje podzemne železnice na svetu lahko človeku dejansko zamaši ušesa. Za primerjavo: 116 metrov je enako približno 40 nadstropjem.

Postaja Hongyancun se nahaja na linijah čongčinškega metroja 5 in 9 v okrožju Yuzhong. Kitajska metropola, ki ima skoraj devet milijonov prebivalcev, celotna občina pa kar 32 milijonov, slovi po hriboviti pokrajini s cestami, ki se vijejo gor in dol, ter pobočji, posejanimi s hišami in bloki, in prav ta posebnost je botrovala nastanku najgloblje postaje podzemne železnice na Kitajskem in celem svetu.

Čongčinška četrt Hongyan stoji na vrhu hriba, zato je bilo treba kopati izjemno globoko, da so novo postajo povezali s progami mestnega metroja. Delavci so menda potrebovali po 38 minut, da so se povzpeli od dna postaje do površja. Postaja je bila dokončana leta 2022 po 400 dneh zahtevnih gradbenih del.

10 minut traja vožnja s tekočimi stopnicami.

Zaradi izjemne globine je hitro postala svojevrstna turistična atrakcija. Na spletu obstajajo videoposnetki ljudi, ki obiščejo mesto samo zato, da bi se spustili na dno postaje Hongyancun po osmih velikanskih tekočih stopnicah ali z dvigalom. Slednje pa zaradi hitrega in strmega padca povzroča občutek zamašenih ušes. Potniki potrebujejo 53 sekund, da z dvigalom dosežejo dno postaje, medtem ko pot po tekočih stopnicah traja več kot deset minut. Pred slovesnim odprtjem postaje Hongyancun je naslov najgloblje postaje podzemne železnice na svetu pripadal postaji Arsenalna kijevskega metroja.