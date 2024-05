Brez čelade in s slušalkami

Med nacionalno akcijo Mikromobilnost, ki poteka do jutri, so gorenjski policisti v sredo in četrtek izvedli poostren nadzor nad spoštovanjem prometnih pravil voznikov e-koles, koles, pešcev in spoštovanja voznikov motornih vozil do teh udeležencev.

»Najpogostejše kršitve, ki so jih policisti ugotovili, so bile povezane z nepravilno uporabo in stranjo vožnje kolesarjev in voznikov e-skirojev. Med vožnjo so uporabljali mobilne telefone in poslušali glasno glasbo. Na glavi niso imeli kolesarske čelade, ki je obvezna do 18. leta starosti. Med njimi se je našel tudi kdo, ki je na e-skiroju prevažal sopotnika,« sporočajo s PU Kranj.

Za voznike motornih vozil so največkrat ugotavljali, da niso prilagodili hitrosti vožnje pred prehodi za pešce in pravočasno dali prednosti pešcem. Za kršitelje vodijo prekrškovni postopek.