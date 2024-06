Tako je bil videti hrabri egiptovski vladar

Strokovnjaki so ustvarili rekonstrukcijo obraza egiptovskega faraona, ki je umrl pred 3500 leti. Sekenenre Tao, znan tudi kot Hrabri ali Tao II., je imel v čelni kosti dve dolgi zarezi, ki se po velikosti skladata z rezili sekir, ki so jih nekoč uporabljali vojščaki na območju Egipta, zato so dolgo sklepali, da je Hrabri umrl pod ostrima reziloma med spanjem v ujetništvu ali pa na bojišču, ko je poskušal osvoboditi Egipčane pred Hiksi, ljudstvom mešanega izvora, za katero strokovnjaki sklepajo, da je izviralo iz zahodne Azije, nato pa se okrog leta 1650 pred našim štetjem naselilo v vzhodni delti Nila. Zadnja različica medtem domneva, da je Taoja II. ritualno usmrtil kralj Hiksov po porazu na bojišču. Trenutno velja, da je ta tudi najbolj verjetna.

Mumificirali so ga na hitro, zato se je mumija ohranila slabše od drugih. FOTO: G. Elliot Smith/wikimedia Commons

Skupina avstralskih arheologov je obraz faraona, ki so ga po smrti na hitro balzamirali ter pokopali v grobnico Deir el-Bahiri, zato so bili njegovi ostanki slabše ohranjeni kot drugi, ki so jih prav tako našli v omenjeni grobnici, rekonstruirala s pomočjo rentgena in naprave za računalniško tomografijo, s katerima je obdelala ostanke njegove lobanje ter s pomočjo naprednih programov poustvarila njegov obraz. Manjkajoče dele kosti so denimo računalniško zapolnili s skeni lobanje drugega moškega iz starega Egipta podobne starosti, da bi uporabili čim bolj podobno gostoto in druge karakteristike kosti, medtem ko so lahko obliko skena prilagajali tako dolgo, da je se manjkajoči delček popolnoma prilegal drugim.

Kožo so mu obarvali z odtenkom, ki je bil v tistem času prevladujoč med prebivalci Egipta.

Izkazalo se je, da imel Tao II. precej male oči in usta ter visoko postavljene ličnice, v času smrti pa ni štel več kot 40 let. Kožo so mu obarvali z odtenkom, ki je bil v tistem času prevladujoč med prebivalci Egipta, ob tem pa opozorili, da ni nujno, da je bil Hrabri tudi zares natanko takšne polti. Precej umetniške svobode so si dovolili tudi pri rekonstrukciji njegovih trepalnic in obrvi ter oblike oči, so dejali, a dodali, da so bili vsi ti elementi potrebni, da bi starodavnega kralja »oživili«, zato so preučili zapise in že obstoječe rekonstrukcije njegovih rojakov ter podobne uporabili tudi pri Hrabrem.