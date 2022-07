Ta hrvaški otok slovi po 2000-letni tradiciji pridelave oljčnega olja

Ugljan je severnodalmatinski otok, ki je dolg 22 kilometrov, širok pa je 3,5 kilometra. Skupna dolžina obale znaša dobrih 78 kilometrov. Otok leži severno od Pašmana, s katerim ga prek kanala Mali Ždrelac povezuje krajši most. Nanj se je mogoče pripeljati s trajektom na liniji Zadar–Preko, od koder je do otoka pol ure vožnje, trajekti pa vozijo dokaj pogosto. Povprečna letna temperatura na otoku je 15 stopinj Celzija, najtoplejši mesec pa je julij. Poleti je vreme večinoma stabilno, dnevi so sončni, pogosto pa piha maestral. Tudi sicer je otok izpostavljen različnim vetrovom. Po otoku so prepredene številne kolesarske in pešpoti, na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji potapljanja, ki se lahko v te namene obrnejo na potapljaški center Ugljan.

