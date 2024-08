Ta dva otoka sta najmanj obiskani destinaciji na svetu

Letos se je turizem razbohotil kot že dolgo ne. Turistični delavci si manejo roke, mnogi domačini se držijo za glavo in protestirajo, pa tudi popotniki niso vedno navdušeni nad gnečo in hrupom, ki jih spremljata na vsakem koraku. Če bi dopust raje preživeli v miru, se torej nikar ne odpravite v Francijo, Španijo, Združene države Amerike, na Kitajsko in v Italijo. To so namreč države, ki so bile letos najbolj obiskane in bodo najverjetneje tudi v prihodnje deležne na milijone obiskovalcev. Francijo je denimo letos obiskalo že 89,4 milijona ljudi.

Na drugi strani pa so dežele, ki turistov skorajda ne vidijo. Glavni razlog je težka dostopnost, saj gre za sanjske otoke v Tihem oceanu, na katerih bi se, če bili bližje kateri od celin, zagotovo trlo popotnikov. Po podatkih svetovne turistične organizacije Združenih narodov so najmanj obiskana dežela na svetu Kiribati, sledijo jim Vauatu, Tonga, Samoa in Papua Nova Gvineja, vse je letos obiskalo manj kot sto ljudi.

Nam najbližje letališče, s katerega lahko poletimo na Kiribate, so Benetke. Od tam poletimo v Istanbul ter prek Džakarte in Sydneyja na Fidži. Popotovanje, za katero je treba odšteti okrog tisočaka, traja dobrih 30 ur, še dodatne tri ure pa nato traja polet s Fidžija na Kiribate.