Diskriminacija ali dobra poteza? Ta država je prepovedala kajenje na ulicah

V japonskem mestu Osaka so prepovedali kajenje na ulicah, in sicer kot del prizadevanj, da bi postalo bolj prijazno do obiskovalcev pred letošnjo svetovno razstavo. Približno 160 držav in regij bo sodelovalo na Expu 2025, dogodku, ki poteka na različnih svetovnih lokacijah na vsakih pet let.

»Svetovna razstava se začne aprila. Pozdraviti želimo veliko ljudi z vsega sveta. Zato želimo narediti Osako mesto, v katerem se ljudje na ulicah počutijo varne pred tobačnim dimom,« je dejal župan Hidejuki Jokojama.

Pred ponedeljkom je bilo kajenje prepovedano na šestih območjih, vključno z območjem okoli postaje Osaka. Zdaj so prepoved razširili na celotno mesto. Morebitne kršitelje čaka globa v višini 1000 jenov (6,20 evra).

Leta 2023 je delež kadilcev na Japonskem znašal le še 15,7 odstotka.

Lokalni predpisi na Japonskem so že doslej prepovedovali kajenje med hojo, nasprotovanje nekaterih zakonodajalcev pa je preprečilo še strožje ukrepe. Kajenje bo prepovedano tudi v zgradbah, katerih površina presega 30 kvadratnih metrov.

Uporaba tobaka na Japonskem upada v skladu s širšim svetovnim trendom: leta 2023 je delež japonskih kadilcev znašal le še 15,7 odstotka. Oblast na leto zasluži skupaj okoli 13 milijard dolarjev prihodkov od davka na cigarete, japonska vlada pa ima, denimo, tudi tretjinski delež v Japan Tobacco, tretjem največjem tobačnem podjetju na svetu.