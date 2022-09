Svet objokuje smrt kraljice, voditelj pa: Glasen aplavz Satanu, ki jo je končno vzel! (VIDEO)

Novice o smrti kraljice Elizabete II. niso vsi po svetu sprejeli z enako stopnjo šoka in žalosti, kot so jo doživeli mnogi v Veliki Britaniji.

V Argentini je televizijski voditelj Santiago Cuneo v živo v programu odprl steklenico šampanjca, medtem ko je oznanjal smrt britanske monarhinje.

Argentinski voditelj obdan z belimi in modrimi baloni — barvami argentinske zastave, postreže steklenico šampanjca in poje sendviče, potem ko se na zaslonu izpiše sporočilo: »Stara vreča dreka je mrtva.«

In medtem ko so politiki in voditelji po vsem svetu britanski kraljevi družini izrekli sožalje, novinarji po vsem svetu pa so se poklonili monarhimji, je Cuneo novico o smrti britanske kraljice pospremil z besedami: »Glasen aplavz Satanu, ki jo je končno vzel.«

Spomnimo, Argentina in Velika Britanija sta se leta 1982 zapletli v vojno za Falklandske otoke, ki jo je Argentina na koncu izgubila.

Toda kljub preteklim konfliktom se je argentinsko zunanje ministrstvo poklonilo pokojni kraljici z besedami, da vlada izraža »obžalovanje zaradi smrti kraljice in v času žalosti stoji ob strani britanskem ljudstvu in njeni družini«.