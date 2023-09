Švedska od Irana zahteva svojega državljana

Švedska vlada je iranske oblasti pozvala, naj izpustijo njenega državljana, ki so ga aprila lani samovoljno pridržali v islamski republiki. Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je včeraj potrdil, da je švedski diplomat Johan Floderus, ki dela za diplomatsko službo EU, že več kot 500 dni nezakonito pridržan v Iranu. Poudaril je, da si Unija v sodelovanju s švedskimi oblastmi in Floderusovo družino močno prizadeva za njegovo izpustitev.

Po pisanju New York Timesa gre za 33-letnega Johana Floderusa, zaposlenega v diplomatski službi EU. FOTO: X/NYT

Floderusa naj bi po navedbah ameriškega časnika New York Times aretirali 17. aprila lani na letališču v Teheranu, ko je po »zasebnem turističnem potovanju« želel zapustiti državo. V Stockholmu in Bruslju doslej niso izdali njegove identitete, še v ponedeljek so govorili le o »pridržanem švedskem državljanu v tridesetih letih«.

Floderusa so aretirali na letališču v Teheranu, ko je hotel oditi iz države.

V zadnjem času je več zahodnih držav obsodilo Iran zaradi izvajanja tako imenovane diplomacije talcev, s katero želi doseči izpustitev lastnih državljanov, zaprtih v kateri od evropskih držav ali v ZDA. Primer Floderusa naj bi bil povezan z obsodbo iranskega državljana Hamida Nurija na Švedskem, kjer so ga zaradi vloge v množičnih usmrtitvah več tisoč nasprotnikov iranskega režima leta 1988 obsodili na dosmrtno zaporno kazen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.