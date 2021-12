Stroga protikadilska zakonodaja

Novozelandska vlada se je odločila izkoreniniti kajenje, ki v tej pacifiški državi s petimi milijoni prebivalcev še vedno zahteva od 4000 do 5000 življenj na leto. Zanimivo pri prihajajoči prepovedi, ki mora biti potrjena še z zakonom, je to, da bo vsako leto zajela več ljudi. Novozelandčani, ki bodo v času, ko bo prepoved začela veljati, stari 14 let, ne bodo smeli nikoli v življenju kupiti tobaka in tobačnih izdelkov.

Prepoved bo postopoma zviševala starostno mejo za kajenje, ki je trenutno postavljena na 18 let. Če bo zakon začel veljati leta 2023, to pomeni, da nihče, rojen po 31. decembru 2004, ne bo več mogel zakonito kupiti cigaret. Veliko bodo delali tudi na tem, da bi od kajenja odvrnili starejše prebivalce.

Nova Zelandija bo tako dobila eno najstrožjih protikadilskih zakonodaj na svetu: strožja je le še v Butanu, kjer je prodaja cigaret popolnoma prepovedana. »To bo zgodovinski dan za zdravje naših ljudi,« je izjavila Ayesha Verrall, zdravnica, ministrica za zdravo prehrano in namestnica ministra za zdravje. »Želimo doseči, da mladi nikoli ne bi začeli kaditi, zato bomo kriminalizirali prodajo in dobavo tobačnih izdelkov mladim.«

Po njenih besedah bodo z ukrepi zmanjšali stroške za zdravljenje bolezni, povezanih s kajenjem, za pet milijard novozelandskih dolarjev (tri milijarde evrov). Seveda pa vsi niso tako navdušeni nad napovedanimi ukrepi. Na otočju je trenutno okoli 8000 prodajalcev tobaka in tobačnih izdelkov, po novih predpisih pa bo ta številka padla na samo 500. Do leta 2025 bodo lahko prodajali le še cigarete z nizko vsebnostjo nikotina. Vlada je že napovedala oster boj proti črnemu trgu s tobakom.