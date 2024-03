Strmoglavilo rusko letalo z vojaki, posnetki so dramatični (VIDEO)

Iz Rusije poročajo o hudi letalski nesreči. Tako je v regiji Ivanovo, 250 kilometrov zračne črte od Moskve, zagorelo in strmoglavilo rusko vojaško transportno letalo.

Po družbenih omrežjih se širi posnetek, ki prikazuje letalo IL-76, ki se spušča proti tlom, medtem ko mu na desnem krilu gori motor.

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da je letalo strmoglavilo in da je bilo na krovu skupno 15 ljudi. Ruski novičarski portali so že objavili, da po prvih podatkih ni preživelih.

Proukrajinske skupine napadle ruski obmejni regiji

Ruska vojska je medtem odbila napade proukrajinskih skupin, ki so poskušale zavzeti ozemlje v ruskih obmejnih regijah Belgorod in Kursk, je sporočilo ministrstvo za obrambo. Napadalci naj bi bili izključno ruski državljani in nasprotniki Kremlja. Spopadi medtem še vedno potekajo.

Pri obrambi naj bi poleg ruske vojske sodelovali tudi pripadniki ruske zvezne varnostne službe FSB. »Po velikih izgubah je bil sovražnik pregnan nazaj,« je v izjavi še navedlo obrambno ministrstvo in dodalo, da se je prvi napad začel ob 1. uri po srednjeevropskem času, drugi pa je sledil tri ure pozneje.