Strašni prizori nevihte vseh neviht! Vse odpovedano, veter ruši vse pred seboj (FOTO in VIDEO)

Od zgodaj zjutraj zaradi nevihte Eowyn po vsej Severni Irski in Republiki Irski velja rdeče opozorilo zaradi močnega vetra. Poleti so imeli zamude, ceste so zaprte in trajektne storitve odpovedane, saj je veter s hitrostjo 100 milj na uro ogrožal življenja.

Vsi se pripravljajo na to, kar bi bila lahko ena najmočnejših neviht v zadnjih letih. Prebivalce so pozvali, naj ostanejo doma.

Motene so bile železniške storitve in poleti, za Škotsko in Severno Irsko so bila izdana rdeča vremenska opozorila, saj bo nevihta Eowyn verjetno poškodovala zgradbe, ruvala drevesa in povzročila izpade električne energije. Železniški operater ScotRail je v petek prekinil vse storitve po Škotski in dejal, da zaradi napovedanih vremenskih razmer opravljanje potniških storitev ne bi bilo varno. V petek zjutraj je bilo zaradi vremena odpovedanih več deset poletov z letališč v Glasgowu in Edinburghu, medtem ko je Belfast International opozoril na znatne motnje poletov, piše Guardian.

Sunki vetra do 173 km/h

Potnikom in voznikom na območjih, za katera veljajo rdeča in rumena vremenska opozorila, je bilo naročeno, naj se izogibajo potovanjem, razen če je to nujno potrebno.

Met Éireann je poročal, da je bil rekord v povprečni hitrosti vetra 130 kilometrov na uro, postavljen leta 1945 v okrožju Foynes Limerick, med neurjem podrt. Tako so javili, da so bili sunki do 173 km/h zabeleženi v Mace Headu ob zahodni obali Irske. Neurje je povzročilo obsežno in široko škodo na električnem omrežju, pri čemer so izpadi električne energije po vsej državi prizadeli 560.000 domov in podjetij.

