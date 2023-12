Stopili v bran profesorju: »Dijak ga je žalil in omenjal njegovo ženo«

Pisali smo o incidentu na eni od zagrebških srednjih šol, kjer so dijaki med poukom posneli učitelja, ki se je zapletel v fizični spor z dijakoma. Na posnetku se vidi, da učitelj tepe dijaka po glavi. Učitelja so že kaznovali z odpovedjo, a vse kaže, da ima tudi tokrat medalja dve plati.

Hrvaški mediji namreč pišejo, da so se na dogajanje odzvali ostali dijaki, ki so 61-letnemu učitelju stopili v bran. O dijaku, ki je bil med pretepom z učiteljem ranjen, pa pravijo, da je provokator, ki se rad izživlja nad drugimi.

»Ta dijak je sam po sebi provokator, rad se norčuje iz učitelja in sodu je izbilo dno. Menim, da je v tem primeru dijak bolj kriv od učitelja,« je dejal dijak.

»Dijak ga je žalil in omenjal njegovo ženo. Dejal je, da je četnik. Pred nekaj meseci so mu umrli žena in trije bratje ... Dijak je to počel pogosto, ne le na tej uri,« je dejal drugi dijak.

Vsi poudarjajo, da je učitelj dober človek in da koliko vedo, z njim ni imel nihče nobenih težav.

Hrvaški mediji pišejo, da vse kaže, da bo moral odgovarjati le učitelj, pri tem, ko bo dijak ostal najverjetneje nekaznovan. Z vprašanjem so se obrnili tudi na ravnateljico, a se je zavila v molk.

61-letnemu učitelji grozi zapor, ker je dva dijaka v incidentu lažje poškodoval v prostorih šole. Doslej so mu odredili enomesečni preiskovalni pripor, zaradi kaznivih dejanj pa so zoper njega podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. Poleg tega so na šoli sporočili, da jih bodo odpustili.