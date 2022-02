Sedemletnik stik z razredom ohranja prek avatarja

Sedemletnik je hudo bolan, zato že dolgo ne more v živo obiskovati pouka. Toda zaradi projekta, pod katerega se podpisujeta norveško podjetje No Isolation in dečkov okraj, berlinski Marzahn-Hellersdorf, Joshua Martinangeli še vedno dejavno sodeluje v šoli in tudi klepeta z učiteljico ter prijatelji in prijateljicami.

Joshijeva klop je vedno zasedena.

Njegova klop pa je prav tako zasedena. Tam je namreč vsak dan robotski avatar, prek katerega deček vsak dan kljub pljučni bolezni obiskuje šolo.

Tudi po pandemiji

Ko želi kaj povedati, na robotovi glavi zasveti lučka in pozornost razreda se seveda takoj preusmeri k avatarju, ki je opremljen tudi s kamero in mikrofonom. Kot pojasnjujejo snovalci inovacije, si vsi seveda želijo, da bi se Joshi, kot mu pravijo, čim prej sam vrnil k pouku, a so vsekakor olajšani in zadovoljni, da mu sodobna tehnologija pomaga ohranjati stik z razredom in slediti učni snovi.

4 avatarji se šolajo v Berlinu.

Sedemletnik ni edini otrok, ki so mu v Berlinu omogočili takšno šolanje na daljavo, poleg njega so še trije, ki jim robot lajša vsakdanjik in izobraževanje. Zamisel se je porodila ob izbruhu pandemije covida-19, a šolanje na daljavo se bo za marsikaterega otroka nadaljevalo tudi po koncu zdravstvene krize.

Robot je opremljen s kamero in mikrofonom.

A zaradi avatarja bo to mnogo lažje izvedljivo, se strinjajo strokovnjaki in tudi Joshijeva družina, zadovoljna, da lahko deček kljub hudi bolezni sledi pouku in klepeta z vrstniki, pri norveškem proizvajalcu pa pričakujejo, da se bo povpraševanje po avatarjih še povečalo.