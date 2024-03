Številni na Hrvaškem so šokirani nad odločitvijo Milanovića

Predvidoma danes bo ustavno sodišče odločalo o »nezaslišani in katastrofalni«, kot jo je označila profesorica ustavnega prava Sanja Barić, odločitvi hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, da bo aprila tudi sam kandidiral na parlamentarnih volitvah, ne namerava pa pred tem odstopiti s položaja predsednika države. Kaj takšnega se pri naših južnih sosedih še ni zgodilo, po mnenju strokovnjakov tudi zato, ker gre za povsem neustavno odločitev in ravnanje.

Profesor Branko Smerdel, eden najbolj cenjenih strokovnjakov za ustavno pravo, ki je sodeloval tudi pri pisanju hrvaške ustave, je pojasnil, da bi moral Milanović nemudoma odstopiti: »Predsednik republike ne more kandidirati na parlamentarnih volitvah, preden ne odstopi, o tem ni nobenega dvoma. Situacija, ki smo ji priča zdaj, je hudo kršenje ustave. Kar počne Milanović, je še najbolj podobno nečemu, kar bi storil nekdanji severnokorejski voditelj Kim Il Sung.«

A odstopa Milanović ne načrtuje, je povedal že večkrat, včeraj pa je dodal, da se ne namerava ozirati niti na odločitev ustavnega sodišča.

»Če HDZ-jevi ustavni sodniki ne bodo dovolili, da je na listi moje ime, bom vseeno kandidiral za premierja. Ali je tam moje ime ali ne, ni pomembno. Andrej Plenković in njegovi so spoznali, da bodo izgubili volitve v sabor, zato so začeli oporekati ustavnosti moje udeležbe na volitvah. A ne bojte se, kandidiral bom za predsednika vlade in zmagal. Tudi če bodo ustavni sodniki izvršili ukaz strahopetca Plenkovića in mi preprečili kandidaturo na listi v prvi volilni enoti, kjer kandidira tudi on. Prav tako naj vas ne skrbi, da bi odstopil z mesta predsednika republike, saj ne mislim prepustiti celotne oblasti Plenkoviću in stranki HDZ,« je predsednik Milanović med drugim zapisal na družbenem omrežju.