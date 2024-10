Ste slišali, kaj bo storil Janšev prijatelj, če zmaga on? (VIDEO)

Če bo Donald Trump ponovno postal predsednik ZDA, bomo odprli šampanjec, je danes ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta izjavil madžarski premier Viktor Orban. Spregovoril je tudi o prihodnosti Evrope in ocenil, da ta ne bo popolna, dokler ne bodo v EU vstopile države Zahodnega Balkana.

Orban je dodal, da mora biti Evropa pripravljena na to, da si bo republikanski kandidat ob morebitni izvolitvi prizadeval za končanje vojne v Ukrajini še pred januarsko inavguracijo.

»Ukrepal bo takoj - zato kot evropski voditelji ne smemo izgubljati časa,« je poudaril dolgoletni vodja madžarske vlade. Ob tem je ponovil, da si Budimpešta želi prekinitve ognja v Ukrajini, saj da ta v vojni ne more zmagati na bojišču. V luči tega je dodal, da si Madžarska prizadeva, da bi članice EU spremenile strategijo do Ukrajine.

Novinarsko konferenco je sicer na kratko prekinil madžarski opozicijski politik Marton Gyekiczki, ki je v zrak vrgel šop bankovcev in med drugim zakričal: »Za koliko denarja ste izdali svojo domovino, gospod premier?« Varnostniki so ga hitro obvladali, Orban pa je v odzivu pripomnil, da ko en politik drugemu reče, da je zlobnež, to v madžarski kulturi pomeni, da se z njim ne strinja.