Stare jelke ne želijo dati za božično drevo, zato so šli protestirati

Prebivalci doline Ledro blizu Gardskega jezera na severu Italije so se v noči na danes v krogu postavili okoli 200 let stare jelke, ki naj bi jo posekali za božično drevo na Trgu svetega Petra v Vatikanu. Protesta se je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa udeležilo okoli 5000 ljudi.

Kot so organizatorji protesta zapisali v sporočilu za javnost, se je treba običaju poseka božičnega drevesa za Vatikan odpovedati v korist okolju. Zato so pozvali papeža Frančiška, naj prizanese njihovi jelki.

Pisali papežu

30 metrov visoka jelka v dolini Ledro je po navedbah lokalnih prebivalcev v neposredni nevarnosti, zato so že pred časom pisali papežu in ga pozvali, naj prekliče posek drevesa.

Pripravili so tudi spletno peticijo, ki jo je na spletni strani change.org podpisalo že več kot 50.000 ljudi, poroča Ansa. Najeli so tudi odvetnika, da v imenu lokalnih društev in odborov prepreči po njihovem mnenju nekoristen posek drevesa.

Med odbori, ki nasprotujejo poseku jelke, je Comitato Quaranta e tre milioni, poimenovan po 40 drevesih, ki jih je občina Ledro podarila Vatikanu, in treh milijonih drevesih, ki jih po njihovi oceni vsako leto pred božičem posekajo v Italiji.

Predvidenih 60.000 evrov za posek bi lahko uporabili za druge potrebe 5000 prebivalcev občine, trdijo v odboru in Vatikanu predlagajo, da postavi »stalno umetniško drevo« iz lesa »dreves, ki so padla zaradi podnebnih sprememb«.