Srhljiva napoved 3. svetovne vojne Babe Vange

Slepa jasnovidka, ki je domnevno napovedala 11. september in pandemijo Covid-19, je podala tudi srhljivo napoved 3. svetovne vojne – ki se je zdaj ponovno pojavila, ko se napetosti med Iranom in Izraelom stopnjujejo.

Baba Vanga, ki je umrla pred 27 leti leta 1996, je bila bolgarska prerokinja, ki je postala kultna osebnost med teoretiki zarote, potem ko so se nekatere njene izjave izkazale za srhljivo resnične.

Znana kot balkanski Nostradamus, je za seboj pustila napovedi za vsako leto do leta 5079, ko je rekla, da bo konec sveta.

Po njenih besedah naj bi leto 2024 prineslo vrsto temnih dogodkov, vključno s terorističnimi napadi v Evropi, biološkimi napadi in 3. svetovno vojno – in ko napetosti na Bližnjem vzhodu naraščajo, se nekateri zdijo srhljivo verjetni.

Ker je Iran v soboto sprožil napad z raketami in droni na Izrael, kar je povzročilo povračilni napad na Libanon, so nekateri zaskrbljeni, da bi se lahko napoved kmalu uresničila.

Slepa jasnovidka, Baba Vanga. FOTO: Yahoo.com

Prerokinja je posvarila pred prihajajočim valom terorja in celo predlagala, da bi se nerazkrita »velika država« lahko ukvarjala z biološko vojno.

Opozorila je, da bi do razvoja dogodkov lahko prišlo po napadu Hamasa, ko je 7. oktobra 2023 napadel južni Izrael in ubil 1200 ljudi.

V visoki pripravljenosti

Iransko napotitev samomorilskih brezpilotnih letal, izstrelkov in raket so v veliki meri sestrelila letala ZDA in Združenega kraljestva, vendar ko napetosti naraščajo, po družbenih omrežjih krožijo razprave o tretji svetovni vojni, medtem ko svetovni voditelji ostajajo v visoki pripravljenosti.

Medtem ko je Zahod pozval, naj v judovski državi prevladajo mirnejše glave, je odbornik za nacionalno varnost iranskega parlamenta Abolfazl Amoue izjavil, da je Iran »pripravljen uporabiti orožje, ki ga mi nikoli nismo uporabili«, če se bo Izrael še bolj odzval.

Iranski predsednik Ebrahim Raisi je tudi opozoril Izrael, da se bo soočil z »bolečim odzivom«, če bo sprejel »najmanjše ukrepanje« kot odgovor na napad njegove države.

Dar od Boga

Jasnovidka, ki se je rodila kot Vangelia Pandeva Dimitrova, je trdila, da ima redek dar od Boga, ki ji je pomagal videti v prihodnost, potem ko je pri 12 letih izgubila vid. Pred tem je pravilno napovedala rusko invazijo na Ukrajino in napade 11. septembra v New Yorku.

Nekoč je v intervjuju leta 1979 celo grozljivo trdila, da naj bi Rusija prevladovala nad svetom in da naj bi predsednik Vladimir Putin postal »gospodar sveta«.

Med intervjujem s pisateljem Valentinom Sidorovom je dejala, da bo Putinova 'slava' ostala 'nedotaknjena'. Rekla je: »Vse se bo odmrznilo kot led, le eden bo ostal nedotaknjen - Vladimirjeva slava, slava Rusije. Vse bo odstranila s poti in se ne le obdržala, ampak tudi postala gospodar sveta.«

Trdi se, da je v svoji 50-letni karieri napovedala tudi pandemijo koronavirusa, černobilsko katastrofo v Ukrajini leta 1986 in smrt princese Diane leta 1997. Leta 1989 naj bi o napadih 11. septembra na Svetovni trgovinski center rekla: »Groza, groza! Ameriški bratje bodo padli po napadu jeklenih ptic. Volkovi bodo tulili v grmovju in nedolžna kri bo bruhala.«

Baba je prav tako pravilno napovedala, da bo 44. ameriški predsednik Barack Obama prvi črnec, čeprav je rekla, da bo zadnji.

Povedala je tudi, da se bo 45. predsednik Združenih držav »soočil s krizo«, ki bo »zrušila državo«, kar bi lahko bilo povezano z izzivi, s katerimi se je soočal v času Trumpovega mandata, vključno z napadom na Capitol State v Washingtonu. DC.

Napačno je napovedala, da bo Evropa »nehala obstajati« do leta 2017, mistik je dejal, da se bo celina spremenila v »puščavo, skoraj popolnoma brez človeških življenj«.

Vanga je odraščala na kmetiji v današnji Makedoniji in je oslepela, potem ko jo je v mladosti potegnil tornado, pri čemer verniki pravijo, da ji je ta nenavadna nesreča dala drugačen vid, poroča dailymail.co.uk.

Babine pravilne napovedi Suše in poplave v letu 2022 Jasnovidka je opozorila, da se bodo velika mesta leta 2022 soočala s prepihom zaradi naraščajočih temperatur, kar se je izkazalo za resnično. Leta 2022 so imeli v Angliji najbolj suh julij od leta 1935, zaradi česar je 11 od 14 območij Agencije za okolje v Angliji padlo v „stanje suše“, pri čemer so bile prepovedi cevi na nekaterih območjih preklicane šele decembra. Močna vročina in malo padavin sta povzročila tudi izginotje nekaterih britanskih rezervoarjev, pri čemer so zabeležili gladino rek pri 30 odstotkih običajne ravni. Tudi druge države, kot so Italija, Francija in Portugalska, so se soočale z rekordnimi sušami in požari. Druga od njenih prerokb za leto 2022 je bila, da bodo Avstralijo in Azijo prizadele intenzivne poplave. To se je spet uresničilo in Avstralija je marca lani razglasila izredne razmere zaradi poplav.

Njena lastna smrt Baba Vanga je celo svojo smrt pravilno napovedala, saj je predvidela, da bo umrla 11. avgusta 1996 v starosti 85 let. To se je uresničilo, ko je bolgarska jasnovidka umrla zaradi raka na dojki, njen pogreb pa je privabil velike množice.

Cunami Boxing Day 2004 Obširno je tudi poročano, da je mistik pravilno predvidela uničujoč cunami Boxing Day leta 2004. Nesreča je prinesla opustošenje v Indoneziji, Šrilanki, Indiji, na Tajskem in v drugih državah ter ubila več kot 230.000 ljudi. Baba Vanga naj bi rekla: »Ogromen val bo zajel veliko obalo, prekrito z ljudmi in mesti, in vse bo izginilo pod vodo. Vse se bo stopilo, tako kot led.«