Sredi Splita so jo napadli galebi: »Mislila sem, da mi bodo iztaknili oči! Sredi noči sem kričala«

»Ura je bila okoli polnoči, ko sem se vračala domov. V bližini stavbe so se kar naenkrat pojavili galebi in me začeli kljuvati. Začela sem kričati. Mislila sem, da mi bodo iztaknili oči! Tekla sem, nasproti mene pa so prišle sosede,« je za Slobodno Dalmacijo povedala Splitčanka.

Po pisanju portala se je v Splitu namnožilo ogromno število galebov, ki pa ta čas čuvajo mladiče, zato so na vsako nevarnost v obliki človeka, napadalno nastrojeni. Tudi Splitčanka je domneva, da so galebi varovali svoje mladiče. Sama se jim ni približevala niti jih ni drugače ogrožala. Le mimo stanovanjske stavbe, kjer živi, je hodila.

Pri napadu je dobila nekaj udarcev v glavo, verjetno s krili. Napad je želela tudi prijaviti, a ni vedela kam, zato se je obrnila na medije. Napovedala je, da bo v naslednjih dneh dom vsakokrat zapustila z dežnikom v roki, da se bo lahko obvarovala pred predrznimi pticami.

V tem delu Splita je veliko mladih galebov, ki še ne znajo leteti, piše Slobodna Dalmaciji. Starši jih običajno varujejo pred mačkami, pa tudi pred psi, ki jih lastniki nimajo ves čas na povodcu. Napadena je še dejala, da se v naselju že nekaj dni sprehaja mladi galeb z zlomljenim krilom in je povsem možno, da ga je »mama« želela zaščititi.

Prebivalci opažajo, da postaja vse težje sobivati s pticami. Doslej so bile največje težave z galebi, da so bili njihovi iztrebki po avtomobilih in terasah, da so v iskanju hrane razmetavali smeti in kosti puščali na strehah avtomobilov, kjer se pogosto hranijo, zdaj pa so začeli še z napadi na ljudi.

Galebi so vse bolj navajeni živeti v bližini ljudi in se jih ne bojijo. Julija so ob tem še posebej agresivni, saj imajo v gnezdih lačne mladiče.