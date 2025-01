Srbska policija izgnala več tujih nevladnikov, tudi Slovenko

Med udeleženci delavnice za nevladne organizacije v Beogradu, ki so bili v torek zaslišani na policijski postaji, je bila tudi slovenska državljanka, je danes za STA potrdilo slovensko zunanje ministrstvo. Dodalo je, da je morala po zaslišanju v 24 urah zapustiti državo, prav tako so ji za eno leto prepovedali vstop v Srbijo.

»Državljanka ni zaprosila za konzularno pomoč in je po naših informacijah že zapustila Srbijo. S strani srbskih organov o incidentu zaenkrat nismo bili uradno obveščeni,« je še sporočilo ministrstvo.

Hkrati je poudarilo, da bo slovensko veleposlaništvo v Beogradu, skupaj s predstavništvi drugih članic EU, katerih državljani so bili udeleženi v incidentu, zbralo informacije, preučilo dogodek in se na podlagi ugotovitev v okviru svojih pristojnosti po potrebi tudi odzvalo.

Srbska policija je v torek zvečer pridržala in nato izgnala več aktivistov in aktivistk iz Hrvaške, Slovenije, Romunije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije, ki so v Beogradu sodelovali na delavnici za nevladne organizacije v organizaciji fundacije Erste. Skupno so jih po pisanju srbskega portala Autonomija.info izgnali 13.

Zagreb v protestni noti Beogradu zaradi incidenta zahteva pojasnilo in izraža oster protest zaradi ravnanja v primeru petih hrvaških državljank. Hrvaško zunanje ministrstvo pa je zaradi incidenta svojim državljanom danes svetovalo, naj odložijo vsa nenujna potovanja v Srbijo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.