Napredni Japonci naredili korak naprej: prebivalcem bodo hrano dostavljali samostojni roboti

Prebivalcem Tokia bodo od naslednjega meseca hrano, ki jo bodo naročili prek aplikacije uber eats, dostavili posebni roboti. Japonska bo tako postala prva država na svetu, v kateri bodo vlogo dostavljavcev prevzeli povsem samostojni roboti, ki so sicer še najbolj podobni večjim kovinskim škatlam na kolesih.

Pametne naprave, ki bodo vozile izključno po pločnikih, se lahko izogibajo oviram, umikajo pešcem ter tudi ustavijo, ko na semaforju gori rdeča luč. Premikajo se s hitrostjo, še najbolj podobno hitrosti hoje povprečnega odraslega človeka, temperatura v njihovi notranjosti pa je nastavljena na ravno pravšnjo, da hrana med prevozom ostane topla in se ne pokvari. Na Japonskem, kjer v gostinstvu že dlje »zaposlujejo« robote, se veselijo nove pridobitve in upajo, da bodo novi dostavljavci hrane kmalu na voljo tudi v drugih krajih.

Zapis v Guinnessovo knjigo rekordov

Veriga Henn na, ki ima hotele na mnogo lokacijah po Japonski, se je zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot prva veriga hotelov na svetu, ki zaposluje robote in umetno inteligenco. Čeprav je večina njihovih zaposlenih humanoidnih robotov, pa so gostje najbolj navdušeni, ko jih na recepciji pozdravijo dinozavri. Ti poleg japonskega obvladajo še angleški jezik in so izjemno prijazni ter ustrežljivi. Henn na hoteli seveda zaposlujejo tudi ljudi iz mesa in krvi, a so ti tam zgolj podpora robotom in vskočijo, ko gre kaj narobe.

Čeprav so roboti največja atrakcija hotela, so tudi sobe opremljene precej futuristično, vse za čim večje udobje gostov. Postelje v nekaterih sobah so denimo opremljene s posebnimi napravami, ki žimnico ogrejejo na optimalno temperaturo, ki si jo lahko vsak posameznik prilagodi po svoje, enako velja za trdoto. Na voljo so tudi individualne »čistilnice«, ki so videti kot omare, v katere obesimo umazana oblačila, ko vrata po določenem času spet odpremo, pa so oprana in zlikana.

Roboti pa na Japonskem delajo tudi na drugih področjih, seveda brez njih ne morejo v proizvodnji in gostinstvu, poleg tega pomagajo in delajo družbo starostnikom, so pa tudi mentorji pogojno izpuščenih zapornikov. Ti se pogosto težko vključijo nazaj v življenje in pri tem potrebujejo pomoč. Roboti so jim v nasprotju s človeškimi mentorji na voljo dan in noč, psihologi pa opažajo, da so tudi odlična psihološka podpora, saj mnogi robotom lažje zaupajo svoje težave in skrivnosti kot ljudem.