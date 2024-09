Kim Džong Un vnovič kaže mišice, pokazali so jedrski obrat (FOTO)

Včeraj je Severna Koreja prvič objavila posnetke svojega obrata za bogatenje urana. Tamkajšnja tiskovna agencija KCNA je posredovala daljše poročilo in nekaj fotografij po obisku severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, niso pa navedli datuma obiska in lokacije objektov.

Severnokorejski voditelj je »poudaril, da je treba še povečati število centrifug za eksponentno povečanje samoobrambnega jedrskega orožja«, je poročala agencija. Spoštovani tovariš Kim Džong Un, kot naslavljajo generalnega sekretarja delavske partije v njegovi državi, je pohvalil znanstvenike in tehnike za izdelavo materialov, potrebnih za jedrske bojne konice, ter jim popihal na dušo, da »bi morali znanstveniki, zvesti partiji, brezpogojno in brez centimetra odklona izvajati partijsko politiko izgradnje jedrske sile«.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je z obiskom razveselil zaposlene v obratu za bogatenje urana. FOTO: Kcna Via Reuters

Rakete, ki bi lahko nosile jedrske konice

Ob potezah »ZDA in njihovih vazalov«, kot so se o svojih tradicionalnih nasprotnikih izrazili na severu, pa Severna Koreja mora širiti in krepiti svoje vojaške kapacitete, so še sporočili iz Pjongjanga. Čeprav proti Severni Koreji veljajo mednarodne sankcije, ki naj bi omejile njen jedrski program, Pjongjang že leta razvija rakete, ki bi lahko nosile jedrske konice. V zadnjih dveh letih je znatno povečala število preizkusov raket in vodenih izstrelkov, obenem pa okrepila vojaško sodelovanje z Rusijo ter zaostrila retoriko proti Južni Koreji in ZDA.

Točen obseg severnokorejskega jedrskega arzenala ni znan. Po podatkih Mednarodnega inštituta za mirovne raziskave naj bi imela država približno 50 jedrskih bojnih konic.