Sporočilo Putinu: na nebu 90 letal in helikopterjev, na ulicah 2000 vojakov s tanki (FOTO)

V Varšavi so poljske oborožene sile danes proslavile svoj praznik z veliko vojaško parado. Na ulicah prestolnice je marširalo 2000 vojakov, ob tem pa so predstavili javnosti še 200 kosov vojaške opreme. Na nebu je za navdušenje opazovalcev poskrbelo skoraj 92 letal in helikopterjev.

Poljska vojska je trenutno v fazi velikih vlaganj

Skrajno konservativna vlada, ki jo čez dva meseca čakajo parlamentarne volitve, je posebej od začetka vojne v Ukrajini povečala potrošnjo za obrambo. Obrambno ministrstvo je že napovedalo, da bo tudi številčno okrepilo vojsko. Ta trenutno šteje 172.500 pripadnikov, cilj vlade pa je, da ta številka doseže 300.000.

FOTO: Kacper Pempel Reuters

Poljska ob tem še močno pomaga Ukrajini vse od začetka ruske invazije pred 18 meseci. Poljske oborožene sile 15. avgusta tradicionalno obeležujejo obletnico poljske zmage v bitki za Varšavo proti Rdeči armadi leta 1920.

FOTO: Kacper Pempel Reuters

FOTO: Kacper Pempel Reuters