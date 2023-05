Sporočilo mame Nine, ki je v streljanju izgubila hčer, vam bo strlo srce

Komaj 13-letnik je minuli teden v črno zavil Srbijo. Oborožen s pištolo je vkorakal v šolo na beograjskem Vračarju in nasilno prekinil življenja varnostnika in več otrok. Več je bilo tudi ranjenih, nekateri se še vedno borijo za življenje.

Med tistimi, ki so izgubili otroke, sta tudi zakonca Dragan Kobiljski, nekdanji pomočnik trenerja ljubljanskih odbojkarjev ACH Volley, in njegova žena Nina. Mladi morilec jima je vzel hčer, ki so jo danes položili k mnogo prezgodnjemu večnemu počitku.

Večer prej je Nina zmogla moči in skupaj z možem prek facebooka sporočila:

»Velika hvala vsem, neizmerno cenimo vsako besedo tolažbe in spodbudo, kot tudi vsak žarek svetlobe v teh temnih dneh. Molimo za vse naše angele in njihovega nebeškega paznika Dragana. Molimo za vse poškodovane učence in učiteljico. Bolečina nam je vzela glas zaradi naših pokojnih otrok, a smo neizmerno srečni za vse, ki so se uspeli rešiti. Bog naj nas reši besa in bridkosti, naj nam da moč in ljubezen, da preživimo to bolečino.«

​