Spomini Putinovega kritika: Borisa Jelcina označil za nepoštenega alkoholika

V več deset državah po vsem svetu je posthumno izšla knjiga spominov pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, naslovljena Patriot. V njej avtor popisuje obdobje političnega aktivizma, zastrupitev z novičokom in življenje v brutalnih razmerah v kazenski koloniji, kjer je februarja letos v starosti 47 let tudi umrl.

Navalni, ki je veljal za največjega nasprotnika ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v knjigi nanizal nekaj utrinkov iz otroštva v Sovjetski zvezi: kot otroku se mu je zdelo, da žvečilni gumiji, ki se jih v Sovjetski zvezi ni dalo kupiti, poosebljajo superiornost drugih delov sveta. Po razpadu Sovjetske zveze, ko so se oligarhi polastili celotnih delov gospodarstva, je ob vstopu na univerzo odkril vseprisotno korupcijo. V knjigi opisuje, kako so se mu razblinile vse iluzije glede ruske politične elite.

Spomine je začel pisati po zastrupitvi, drugi del knjige pa so njegova pisma iz zapora. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Borisa Jelcina je označil za nepoštenega alkoholika, obkroženega s ciničnimi lopovi, Dmitrija Medvedjeva pa ne le za neumnega, ampak tudi pokvarjenega v dno duše. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je zapisal, da sovraži Putina, a ne le zato, ker ga je poskušal ubiti, ampak zato, ker je z avtoritarizmom in s korupcijo Rusiji ukradel zadnjih 20 let.

Korupcija, represija in cenzura

Aleksej Navalni v posthumno izdanih spominih opisuje svoj boj proti korupciji in represiji ter vseprisotno cenzuro, o vstopu v politiko, svoji prvi aretaciji, obsodbi in podpori, ki jo je užival med ljudmi. Leta 2020 je bil žrtev zastrupitve z živčnim strupom novičok, po kateri je dolgo okreval v Nemčiji. Tam se je lotil prvega dela knjige, njen drugi del pa so pisma iz zapora, kjer je pristal po vrnitvi v Moskvo januarja 2021. Navalni je pojasnil, da se je avtobiografije lotil z zavedanjem, da ga lahko Kremelj ubije. »Če me pokončajo, bo ta knjiga moj spomenik,« je zapisal Navalni, ki so ga decembra 2023 premestili v kazensko kolonijo na skrajnem severu Rusije. Februarja letos so ga v sumljivih okoliščinah razglasili za mrtvega.

Spomini so izšli v več sto tisoč izvodih in v več kot 20 jezikih, je na omrežju X objavila njegova vdova Julija Navalna.