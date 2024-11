Španija na udaru nove vremenske fronte! Močne nevihte in poplave ogrožajo državo (FOTO, VIDEO)

Španija se pripravlja na nov val ekstremnega vremena, le nekaj tednov po uničujočih poplavah, ki so prizadele vzhodni del države. Po smrti več sto ljudi so številna območja znova v visoki pripravljenosti.

Nova vremenska fronta prinaša obilne padavine in nizke temperature, najbolj ogrožene pa so regije Valencia, Katalonija, Andaluzija in Balearski otoki, ki so od četrtka pod oranžnim opozorilom španske meteorološke agencije Aemet.

Aemet opozarja na »zelo močne do hudourniške« padavine, ki bodo lahko resno vplivale na vsakdanje dejavnosti. Vlada je izdala opozorila v Costa del Sol in drugih delih province ter prebivalce pozvala, naj se izogibajo potovanjem.

Družina prečka sotesko La Saleta, ki je poplavljena zaradi obilnega deževja v kraju Aldaia v španski Valencii, 13. novembra 2024. FOTO: Eva Manez Reuters

Na terenu vojska

Posnetki, ki so zakrožili po spletu, prikazujejo naraščajoče vode v kraju Los Romanes v občini La Viñuela. Lastnica supermarketa, Susana Fortes, je za časnik El País povedala, da je ploha naplavila kamne na glavno ulico, vendar večje škode ni bilo.

»Španijo so prizadele poplave, španski sikhi pa so v duhu sikhizma in nesebičnega služenja priskočili na pomoč. Lokalni prebivalci z navdušenjem pozdravljajo sikhe, ki so se podali na ulice, da bi počistili po uničujočih poplavah. Eden od prostovoljcev pravi: 'Ta država nam je dala vse in naša dolžnost je, da pomagamo, ko je v stiski',« je zapisal uporabnik omrežja X.

V Chivi (provinca Valencia) so prekinili pouk in športne dejavnosti, vojaško vozilo pa je opozarjalo prebivalce. V Aldaiji so za zaščito mestnega območja postavili vreče s peskom. Minister za predsedstvo Antonio Sanz je izjavil, da evakuirajo le določena območja ob rečni strugi.

FOTO: Eva Manez Reuters

Kralj Felipe VI. je med drugim obiskal vojake, ki pomagajo pri reševanju in čiščenju. Aemet pričakuje, da bo v zgornjem delu Axarquíe v sredo padlo od 100 do 120 mm dežja.