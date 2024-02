Poskočna Avstralka bo spala s kar 365 moškimi

Annie Knight so mnogi označili za najbolj spolno aktivno žensko v Avstraliji, naziv si je prislužila lani, ko je, tako pravi, spala s kar 300 moškimi. Tistim, ki se sprašujejo, kje mladenka najde čas in energijo spoznati toliko moških in nato z njimi še skočiti med rjuhe, je svetlolaska pojasnila, da je nedavno izgubila službo, saj njenemu delodajalcu ni bilo pogodu, da svoje čare za plačilo ponuja na ogled naročnikom spletne strani onlyfans.

Ker na ta način služi veliko bolje kot v marketingu, kjer je bila zaposlena tri leta, ničesar ne obžaluje, le nekaj si je morala najti, da zapolni čas, ki ga ima zdaj na pretek. Letos namerava podreti lastni rekord iz lanskega leta in spati z natanko 365 moškimi. Tistim, ki so prepričani, da ji to ne bo uspelo, je pred dnevi sporočila, da se je že približala stotici, zato je ne skrbi, da cilja do konca leta ne bi dosegla. A postavna 26-letnica ni bila od nekdaj tako zelo aktivna.

V preteklosti je bilo moje romantično življenje bolj klavrno, šla sem na približno tri zmenke na leto.

»V preteklosti je bilo moje romantično življenje bolj klavrno, šla sem na približno tri zmenke na leto, in to je bilo to. Morala sem si postaviti konkretne cilje, da sem zbrala voljo in motivacijo in se začela dobivati z več moškimi,« je razloge za podiranje rekordov pojasnila Annie, ki je pred valentinovim dobila na stotine vabil moških, ki so hoteli najbolj romantični dan v letu preživeti z njo.

»Na žalost ima dan določeno število ur in morala sem se odločiti samo za dva, s katerima sem preživela praznik zaljubljencev. Eden od mojih naročnikov, s katerim se pogosto dobivava, me je peljal na romantični zajtrk, drugi pa me je popoldne peljal na zmenek presenečenja. Bil je res krasen dan,« je pozneje povedala mladenka.