So se bruseljski uradniki uprli von der Leynovi? Pismo je podpisalo 850 zaposlenih

Kar 850 zaposlenih na Evropski komisiji in drugih evropskih institucijah je podpisalo pismo, ki je naslovljeno na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Na treh straneh dolgem pismu ji očitajo, da se je preveč postavila na stran Izraela in popolnoma zanemarila odnose z arabskim delom in muslimani.

Zaposleni na Evropski komisiji obsojajo napad Hamasa na civiliste, a ocenjujejo, da se evropske institucije ne bi smele tako eksplicitno postavljati zgolj na eno stran, torej na izraelsko. Dodajajo, da je von der Leynova zavzela enako pozicijo kot ameriški predsednik Joe Biden, ki po njihovo sprejema ključne zunanjepolitične odločitve na podlagi javnomnenjskih raziskav. Izraelskemu voditelju je ponudil empatijo, finančno in vojaško pomoč in tako spravil v slabo voljo arabski svet. Predsednici očitajo, da ni jasno, zakaj tako sledi Bidnovi retoriki in politiki.

»Evropska komisija izgublja verodostojnosti,« opozarjajo von der Leynovo in od nje zahtevajo, naj pozove obe strani k prekinitvi ognja in zaščiti civilistov.

»Zaskrbljeni smo zaradi brezpogojne podpore Evropske komisije, ki jo predstavljate eni od obeh strani,« so zapisali v pismu. Dodali so, da obsojajo teroristične napade Hamasa na civilno prebivalstvo, a hkrati obsojajo tudi nesorazmerno reakcijo izraelske vlade proti 2,3 milijona palestinskih civilistov na območju Gaze. »Zaradi tega smo presenečeni nad tem, v kakšen položaj so se postavile Evropska komisija in druge institucije Evropske unije.«

V nadaljevanju še dodajo, da so zaskrbljeni zaradi ravnodušnosti, ki jo je Evropska komisija pokazala v preteklih dneh po masakru civilistov na območju Gaze, nad neupoštevanjem človekovih pravic in nespoštovanjem mednarodnega humanitarnega prava.

Na predsednico Evropske komisije letijo očitki tudi zaradi njenega nedavnega obiska Izraela, kjer ni poudarila, da EU od Izraela pričakuje, da bo v odgovoru na napad spoštoval mednarodno humanitarno pravo.

V Egiptu je v minulih dneh potekalo srečanje, na katerem je več voditeljev arabskih, evropskih in afriških držav razpravljalo o tem, kako doseči najpomembnejše – zaustavitev prelivanja krvi. Von der Leynove na tem srečanju ni bilo, nanj je poslala enega od svojih namestnikov. Na srečanju niso sprejeli nobene izjave, ker evropski predstavniki niso želeli podpisati besedila, ki poudarja pravico Izraela do obrambe.