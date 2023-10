So rusko novinarko zastrupili?

Francoski tožilci preiskujejo domnevno zastrupitev ruske novinarke Marine Ovsjanikove, ki je pobegnila iz domovine, potem ko so jo ruske oblasti dale v hišni pripor, ker je na državni televiziji javno protestirala proti ruski invaziji na Ukrajino in organizirala protivojni protest. Ovsjanikova je bila hospitalizirana, potem ko jo je obšla slabost, ko je zapustila svoje pariško stanovanje; kakor je povedala preiskovalcem, se boji, da je bila zastrupljena. Kriminalisti že preiskujejo njeno domovanje.

Organizacija Novinarji brez meja, ki je Ovsjanikovi pomagala pobegniti iz Rusije, kjer so jo medtem v njeni odsotnosti zaradi »širjenja lažnih informacij« obsodili na osem let in pol zapora, je sporočila, da je njena pravniška ekipa že pri novinarki, drugih podrobnosti pa ni razkrila.

Med poročili se je pojavila s plakatom

Ovsjanikova, ki je delala na državnem televizijskem Prvem kanalu, je marca lani pritegnila pozornost svetovne javnosti, ko se je med poročili pojavila za voditeljico s plakatom, na katerem je pisalo: »Ustavite vojno, ne verjemite propagandi, lažejo vam.« Oblasti so ji tedaj zaradi žaljenja ruske vojske naložile plačilo globe v višini 30.000 rubljev (zdaj bi bilo to okoli 290 evrov). Julija 2022 je organizirala protest pred Kremljem, nakar so jo aretirali in dali v hišni pripor; od tam je s hčerko pobegnila jeseni istega leta.

Februarja letos se je pojavila v Parizu, kjer trenutno prebiva v »varnih hišah«, francoski predsednik Emmanuel Macron pa ji je ponudil politično zatočišče. Kakor je povedala v intervjuju za ameriški časnik Wall Street Journal, se boji za svoje življenje. »Kadar koli govorim s prijatelji v Rusiji, me vprašajo, kaj bi imela raje: novičok, polonij ali prometno nesrečo?« Pri čemer je mislila na metode, ki jih ruska obveščevalna služba FSB domnevno uporablja pri atentatih na kritike režima, ki živijo v tujini.