Snežni viharji paralizirali Kalifornijo

Ob omembi Kalifornije najprej pomislimo na sonce, palme, peščene plaže in surferje, čeprav veliko večino te ameriške zvezne države predstavljajo puščave, gozdovi in gore. In sever te zvezne države je minuli konec tedna zajel pravi snežni vihar s sunki vetra do 160 kilometrov na uro, zaradi česar je bil zaprt 177-kilometrski odsek ceste v gorovju Sierra Nevada, kar je povzročilo pravi kaos med popotniki, ki so prišli smučat.

Takole je bilo na meddržavni hitri cesti I-80. FOTO: CHP Truckee

Hitra cesta št. 50, ki povezuje severnokalifornijski mesti Placerville in Meyers, je bila v nedeljo zaprta za ves promet. Že na božični dan je bila zaprta tudi meddržavna hitra cesta I-80 med Colfaxom na severu Kalifornije in mejo z Nevado, kjer je veter s sneženjem poskrbel za izjemno slabo vidljivost. Omenjeni hitri cesti sta glavni povezavi med smučarskimi letovišči v okolici jezera Tahoe pri Nevadi in obalnim območjem San Francisca. Zaradi močnega sneženja je bilo zaprtih še več lokalnih cest in tudi smučišč.

Meteorologi so ljudi pozivali, naj se ne odpravijo od doma, če nimajo res nujnih opravkov, saj so nizke temperature, led in veter poskrbeli za nevarne razmere na cestah. Na hitri cesti v okrožju Washoe v Nevadi je bilo verižno trčenje 20 vozil; nevadskim reševalcem so na pomoč priskočili kalifornijski gasilci. Snežni meteži z močnim vetrom naj bi se nadaljevali še danes, meteorologi pa v visokogorju napovedujejo do dva metra in pol sveže zapadlega snega.

2,5 metra snega naj bi zapadlo v gorah.

In čeprav je takšno sneženje lahko nevarno, pa je to tudi dobra novica za izsušeno Kalifornijo, za katero je najbolj suho leto v skoraj sto letih.