Snežni vihar ZDA pahnil v kaos: zaprli šole, številni niso mogli v službo (VIDEO)

Letalske družbe so odpovedale več kot 1220 letov, od tega 43 odstotkov z newyorškega letališča LaGuardia, ki večinoma skrbi za notranji promet po ZDA, je poročala agencija Flight Aware, ki spremlja letalski promet.

V New Yorku so iz previdnosti zaprli šole, oblasti so pozvale ljudi, naj se zadržujejo doma. Vendar pa sta sneg in veter preglavice v mestu povzročala le zjutraj. Zaradi temperatur nad ničlo že popoldne o snegu skoraj ni bilo več sledu.

Nekateri odrezani od sveta

Opozorilo Nacionalne vremenske službe pred zimskim neurjem je v torek zjutraj zajelo 32 milijonov ljudi, posledice pa so čutili predvsem na podeželju, kjer so bila številna območja za kratek čas odrezana od sveta.

Po podatkih vremenoslovcev je v mestecu Hampton Township v New Jerseyju zapadlo 13 centimetrov snega, v Chestru v zvezni državi New York pa več kot 11 centimetrov.