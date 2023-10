Smrtonosno odštevanje: »Kmalu boste videli Gazo od znotraj«

Izraelski obrambni minister Joav Galant je danes vojakom, ki so nameščeni ob meji z Gazo, dejal, naj se organizirajo in pripravijo. Dodal je, da bodo kmalu »videli Gazo od znotraj«, poroča britanski BBC.

Izrael, ki se pripravlja na kopensko ofenzivo na Gazo, je ob meji z enklavo namestil več deset tisoč vojakov, ki čakajo na začetek operacije.

Napovedal popolno uničenje palestinskega gibanja Hamas

Obrambni minister je danes pred vojaki spregovoril še o napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra. »Ni opravičila za to. Samo popolno uničenje organizacije Hamas - terorističnih infrastruktur, vsega, kar je povezanega s teroristi in tistih, ki so jih poslali,« je povedal.

V petek vendarle humanitarna pomoč v Gazo?

Po napadu Hamasa se je Izrael odzval z obsežnim obstreljevanjem Gaze, ki je po zadnjih podatkih terjalo najmanj 3785 življenj, več tisoč ljudi je ranjenih. Na izraelski strani poročajo o 1400 mrtvih. Obenem je izraelska vojska odredila blokado Gaze in evakuacijo severnega dela. Medtem ko v enklavi primanjkuje vode, hrane, zdravil in drugih nujnih potrebščin, naj bi v petek naposled odprli mejni prehod Rafa, kar bi omogočilo, da bi iz Egipta na območje prispela nujno potrebna pomoč.