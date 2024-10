Slovenci naj zapustijo krvavi Bližnji vzhod

Da so razmere na Bližnjem vzhodu po torkovem raketnem napadu Irana na Izrael izjemno zaostrene, opozarja tudi slovensko zunanje ministrstvo, ki poziva slovenske državljane v teh državah, naj jih varno zapustijo oziroma sploh odsvetuje, da bi tja v takšnih razmerah odpotovali.

»V regiji smo priča zaostrovanju namesto deeskalaciji. Novim napadom namesto prekinitvi ognja. Potrebujemo prekinitev ognja in zadržanost z vseh strani,« je na omrežju X zapisala zunanja ministrica ​Tanja Fajon.

Portret ubitega vodje skupine Hasana Nasrale, ki visi na ruševinah stavbe, uničene v izraelskem zračnem napadu na sosesko v južnem predmestju Bejruta. FOTO: Afp

Izrael in Libanon se še naprej spopadata Medtem ko je ves svet na nogah zaradi iranskega napada na Izrael, pa je izraelska vojska v jutranjih urah znova napadla cilje šiitskega gibanja Hezbolah v libanonski prestolnici Bejrut. Hezbolah medtem trdi, da se je spopadel z izraelskimi vojaki, ki so poskušali prodreti v Libanon. Prav tako je izvedel več raketnih napadov na položaje izraelskih sil na severu Izraela.

Maščevanje Irana

Iran je proti Izraelu izstrelil 200 raket, pri čemer je po navedbah garde 90 odstotkov raket doseglo svoje cilje. Izraelska vojska medtem trdi, da je Iran na njeno ozemlje izstrelil približno 180 raket, ki so bile večinoma prestrežene, tudi ob pomoči ZDA in Velike Britanije. Iranska revolucionarna garda je raketni napad označila kot odgovor na uboje vodje šiitskega gibanja Hezbolah Hasana Nasrale, političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije in iranskega generala Abasa Nilforušana. Tarče napadov so bila tri izraelska vojaška oporišča.

Po doslej znanih podatkih je v napadu umrl Palestinec na zasedenem Zahodnem bregu, ki so ga zadeli ostanki sestreljene rakete. Izraelski zdravniki so ob tem poročali, da sta bili zaradi šrapnelov lažje ranjeni še dve osebi. Še tri osebe so bile ranjene v Jordaniji.

Ljudje gledajo ostanke balistične rakete v puščavi po napadu Irana na Izrael. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Guterres nezaželen! Izraelski zunanji minister Izrael Kac je generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa razglasil za persono non grata in mu prepovedal vstop v državo. Kot razlog je navedel, da Guterres ni nedvoumno obsodil iranskega raketnega napada na Izrael.

Grožnje z obeh strani

Izraelski predsednik Benjamin Netanjahu je že kmalu po napadu opozoril, da je Iran storil veliko napako, za katero ne bo ostal nekaznovan. »Kdor koli nas napade, jih mi napademo nazaj,« je izjavil in tako neposredno zagrozil Teheranu. Načelnik štaba iranskih oboroženih sil Mohamad Bagheri pa je odvrnil, da se bo Teheran na napada na svoje ozemlje odzval z novimi napadi na Izrael. »Če bo Izrael želel nadaljevati te zločine ali storiti kar koli proti naši suverenosti in ozemeljski celovitosti, se bo operacija ponovila, tarča pa bo vsa njihova infrastruktura,« je dejal.

»Kdor koli nas napade, jih mi napademo nazaj,« je po napadu Irana izjavil izraelski predsednik Benjamin Netanjahu. FOTO: Baz Ratner/Reuters

Ameriški predsednik Joe Biden je po iranskem napadu ponovil, da ZDA v celoti podpirajo Izrael, sicer pa napad skrbi skoraj vse voditelje po svetu. »Napad Irana na Izrael ogroža stabilnost regije v že tako težkih časih,« je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. EU naprej poziva k prekinitvi ognja na meji z Libanonom in v Gazi ter k izpustitvi vseh zajetih talcev, je sporočila Evropska komisija.

Napad sta obsodila francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz, zaskrbljenost nad razmerami pa so izrazili v Pekingu in Moskvi. Italija je sklicala virtualno srečanje voditeljev G7.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v Izraelu persona non grata. FOTO: Mike Segar/Reuters

Tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres je kmalu po napadu obsodil širjenje konflikta na Bližnjem vzhodu, da je situacija izredno napeta, pa priča tudi včerajšnje izredno zasedanje varnostnega sveta ZN v Švici, ki je oktobra od Slovenije prevzela predsedovanje najpomembnejšemu organu svetovne organizacije. Zasedanja naj bi se udeležil tudi izraelski veleposlanik Danny Danon, ki je v torek napovedal za Iran zelo boleč odgovor na napad.