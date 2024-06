Sloni dajejo imena mladičem

LJUDJE smo o precej svojih lastnostih prepričani, da so superiorne, a če gre verjeti najnovejšim študijam, le nismo tako zelo drugačni od drugih bitij, s katerimi si delimo planet. Pisali smo že, da ima mnoge opic zelo podoben smisel za humor kot človeški otroci, poleg tega je znano, da veliko živalskih vrst, med njimi delfini, ne občuje zgolj zavoljo reprodukcije, ampak med seksom enako kot ljudje občutijo užitek. Delfini so razvili tudi nekaj podobnega našim imenom, in sicer različne posameznike kličejo z različnimi žvižgi.

Klicanje je značilno tudi za delfine. FOTO: Nicolas Sanchez-biezma/Getty Images

Zadnja raziskava, ki so jo opravili na sloviti Univerzi Cornell, pa je razkrila, da nekaj zelo podobnega imenom drug drugemu dodeljujejo tudi afriški sloni. Raziskovalci pod vodstvom živalskega behaviorista Mickeyja Parda so več kot 20 let spremljali skupino slonov v dveh različnih rezervatih, analizirali so njihovo oglašanje in s posebnim računalniškim programom ugotovili, da živali za točno določene posameznike, ko jih želijo priklicati ali na kaj opozoriti, uporabijo točno določene zvoke. To je bilo še posebno izrazito pri komunikaciji med odraslo samico in njenimi mladiči. »Zvok, ki ga je samica uporabila, da bi k sebi priklicala mladiča, je bil po frekvenci in drugih karakteristikah podoben oglašanju tega mladiča, spremenila pa ga je za vsakega posameznega mladiča. Čeprav gre za način oglašanja, in ne vsebino, lahko rečemo, da so ti klici v slonjem svetu nekaj zelo podobnega našim imenom, saj so se mladiči, ki jim je bil klic namenjen, vsakič odzvali,« je za CNN povedal Mickey Pardo, ki je prepričan, da to dokazuje, da imajo sloni vsaj do neke mere razvito sposobnost abstraktnega mišljenja: »Morajo se znati naučiti prepoznati točno določen zvok in ga povezati s točno določenim posameznikom, nato pa ta zvok še replicirati.«