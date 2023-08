Slišalo se je kot sanjska služba, a sredi morja je bila na smrt prestrašena

Da bi bili plačani za to, da žurirajo na razkošnih jahtah s slavnimi in bogatimi, se zdi mnogim sanjska služba. A kot običajno velja, če nekaj zveni predobro, da bi bilo res, običajno tako tudi je. »Ko sem dobila povabilo, nisem mogla verjeti, kakšno srečo imam, a bila sem strašno naivna. Tega sem se žal zavedela šele, ko me je napadel pijani kriptomilijonar,« pravi Britanka, znana le kot Sarah, ki se je odločila deliti svojo zgodbo v upanju, da katero od deklet obvaruje pred podobno usodo.

Leta 2021 se je privlačna mladenka preselila v Dubaj, kjer je delala kot model, in kolegici sta jo nekega dne vprašali, ali bi se jima pridružila na zabavi na veličastni jahti. Zabavo so organizirali za »svetovno znanega didžeja«, koga, Sarah ni razkrila, za pet ur klepetanja z gosti, plesanja in poziranja v kopalkah pa bi dobila 700 evrov. Seveda je takoj privolila. »Odpeljali so nas do jahte, kjer so nam uredili pričesko in nas naličili, nam povedali, naj ne pijemo preveč alkohola in ne seksamo z nikomer. Če bi mi bil kdo všeč, lahko flirtam, kar koli več je bilo prepovedano,« opisuje Sarah prvo izkušnjo, ki je bila prijetna, zato se je odločila, da nadaljuje.

A vse se je spremenilo na jahti na jugu Francije. »Za pet ur so nam ponudili 1400 evrov, a takoj, ko sem stopila na jahto, sem začutila, da je vzdušje precej drugačno kot v Dubaju. Bilo nas je 12 deklet in šest moških, kriptomilijonar, njegovi prijatelji in zelo znani raper. Dekleta so bila nad njimi navdušena, obešala so se po njih in bila so pripravljena narediti kar koli. Zdelo se mi je ponižujoče, očitno so nas predstavili kot eskort, s čimer so nas spravili v nevarnost. V nekem trenutku se je pojavil izjemno pijan moški in me zgrabil za zadnjico, bili smo sredi morja in na smrt sem bila prestrašena,« pravi Sarah, ki je od osebja zahtevala, da se nemudoma vrnejo na obalo. Na njeno srečo se je to tudi zgodilo in v trenutku, ko je stopila na kopno, si je obljubila, da je s tovrstnim delom opravila. »Bogati moški so prepričani, da lahko počnejo, kar se jim zahoče. Zanje smo potrošni material, ki ga bodo zlorabili in zavrgli,« še opozarja 27-letnica, ki mladenkam polaga na srce, naj se takšnih ponudb izogibajo, saj da plačilo ne odtehta nevarnosti.