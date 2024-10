Iran je napadel Izrael! Vojna na Bližnjem vzhodu se stopnjuje (VIDEO)

Iran je izstrelil več raket proti Izraelu, je danes sporočila izraelska vojska in dodala, da so se sirene oglasile po vsej državi, poročajo tuje tiskovne agencije. Kmalu za tem je nad Jeruzalemom odjeknilo več eksplozij. Napad Teherana, ki so ga potrdili tudi iranski mediji, sledi okrepljenim izraelskim napadom na Libanon.

»Pred kratkim so bile iz Irana izstreljene rakete proti Izraelu,« je sporočila izraelska vojska. Sirene, ki svarijo pred napadi, so se oglasile po vsem Izraelu, tudi v Jeruzalemu, kjer je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP odjeknilo več deset eksplozij.

Konflikt je neizogiben

Napad Irana sledi nedavnim okrepljenim izraelskim napadom in začetku kopenskih operacij v Libanonu. Da je raketni napad Irana neizogiben, je pred tem za več medijev povedal neimenovani visoki uradnik Bele hiše. Poudaril je, da ZDA podpirajo priprave za obrambo Izraela in opozoril, da bo imel vsak tovrsten napad hude posledice za Teheran.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari pa je pred napadom zatrdil, da Izrael grožnjo jemlje resno. "Javnost prosimo, da upošteva smernice poveljstva. Ko se oglasi sirena, vas prosimo, da vstopite na zaščiteno območje in tam ostanete, dokler vas ne obvestimo drugače," je dodal.