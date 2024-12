Skrivnost zadnjega Titovega novega leta, posnetek s sprejema razkriva resnico (VIDEO)

Josip Broz Tito je svoje zadnje novo leto praznoval v Karađorđevu, v naselju v Srbiji, leta 1980 in je že takrat vedel, da se bliža njegova smrt. Na posnetku iz Karađorđeva, ki ga še danes najdemo na internetu, je moč videti Titovo čestitko ljudstvu. Takrat je bilo njegovo zdravje močno načeto, zato je tudi sam razumel, da gre za njegovo zadnjo dobrodošlico.

»Tovarišice in tovariši, dovolite mi, da vam čestitam za leto 1980, verjamem, da bomo v tem letu dosegli še boljše cilje, kot smo jih dosegli zdaj. Želim vam veliko uspeha, tovariši,« je na sprejemu leta 1980 dejal Josip Broz Tito in to je bilo njegovo zadnje novoletno voščilo v življenju.

Josip Broz je umrl 4. maja 1980. Tito naj bi že v Karađorđevu vedel, da se mu bliža konec, zato je govoril o vse večjih ciljih, ki si jih je zadal, da ne bi kdo posumil, da se mu v življenju dogajajo resne stvari, kar zadeva zdravje.

Palica v pomoč pri hoji

Opazno je bilo, da se je Tito ubadal z zdravjem, saj se je premikal s pomočjo palice. Uradno se je Tito 122 dni boril z boleznijo, ki jo je povzročila zapora krvnih žil v levi nogi. 12. januarja so mu namestili obvod, devet dni pozneje pa so mu amputirali nogo. Vendar so mu sčasoma začeli odpovedovati organi in dali so ga v umetno komo. Zdravniki ga niso mogli rešiti. Boj je izgubil 4. maja ob 15.05 v ljubljanskem kliničnem centru, v starosti 88 let.

Zadnje dni preživel v bolnišnici

Dr. Milomir Stanković je bil osebni zdravnik Josipa Broza Tita, ko se je zdravil v ljubljanski bolnišnici. Bil je ob Titu v zadnjih dneh življenja nekdanjega prvega moža SFRJ.

»Vse je bilo tajno o njegovem zdravljenju. Žena me je prišla pogledat na Brdo pri Kranju, nisem ji smel povedati, da bodo jutri Titu amputirali nogo. Nikoli se ni vedelo, kdo bi lahko poslušal,« je svojo pripoved začel dr. Stanković.

V oddaji Mire Adanje Polak je razkril, da so jim v kliničnem centru zabičali, naj ne hitijo po določenih hodnikih, ker novinarji gledajo skozi okno.

»Opozorili so nas, da če pohitimo, bodo novinarji vedeli, da je nekaj nujnega. Vse je potekalo v največji tajnosti. Injekcije smo nosili v nekih torbicah, da se ne bi videlo. Nihče iz njegovega spremstva ni vedel, kaj mu dajemo. Vse je bila skrivnost,« je zaključil, poroča informer.rs.

