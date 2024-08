Jovankina ali Anina vila?

Jovanka Broz, nekdanja prva dama Jugoslavije in Titova soproga, še danes (več kot desetletje po smrti) buri duhove. Njeno življenje je bilo po Titovi smrti leta 1980 zavito v tančico skrivnosti – kot vdova enega od najvplivnejših voditeljev 20. stoletja je bila tako rekoč zaprta v kletko, ki ni bila vedno zlata. Najprej so ji nagajale takratne jugoslovanske oblasti, kasneje pa srbske. Pri sebi ni imela niti potnega lista oziroma ni smela zapustiti države, stvari, ki sta jih z možem prejela, kupila ali zbrala skozi desetletja, so ji bile odvzete. Mesec dni po Titovi smrti so jo v spalni srajci in v copatih vrgli iz predsedniškega domovanja in preselili v zastraženo in razpadajočo staro vilo, kjer je 30 let živela tako rekoč brez človekovih pravic in osnovnih življenjskih potrebščin. Šele leta 2009 so ji dali osebno izkaznico in potni list. Le nekaj let kasneje je umrla v beograjski bolnišnici, stara 88 let. O tem, zakaj so bile (najprej jugoslovanske, nato pa srbske) oblasti do nje tako stroge, krožijo številne teorije. Nekateri viri pravijo, da je enostavno vedela preveč, in so trepetali, da bi, če bi pobegnila v tujino, lahko razkrila občutljive državne skrivnosti, spet drugi trdijo, da je bila edina, ki naj bi (še) vedela kode za Titove domnevne skrivne račune v tujih bankah, kjer naj bi čakal denar v primeru napada na takratno Jugoslavijo, da bi lahko partijska oblast državo branila tudi od zunaj. Teorij zarot je mnogo, edina resnica, ki jo lahko ob tem potrdimo, je ta, da je Jovanka večino skrivnosti vzela s seboj v grob.

V danes obnovljeni hiši že leta prebiva Ana Brnabić, nekdanja predsednica srbske vlade, danes predsednica srbske skupščine.

Te dni se je njeno ime ponovno pojavilo v medijih, in sicer zaradi prej omenjene vile, v kateri je živela po Titovi smrti. V obnovljeni hiši namreč že leta prebiva Ana Brnabić, nekdanja predsednica srbske vlade, danes predsednica srbske skupščine. Jovankina vila je bila prej po uredbi rezidenca premierja oziroma premierke, zato bi se morala Brnabićeva šest mesecev po končanem mandatu izseliti, vendar so srbske oblasti zdaj spremenile uredbo. Vlada je namreč Jovankini (oziroma po novem kar Anini) vili določila novo namembnost, in sicer je namenjena bivanju in za reprezentativne potrebe predsednika parlamenta, torej lahko Brnabićeva v njej živi še naprej. Srbske oblasti so v zadnjih štirih letih kar dvakrat spremenile status omenjene vile, ki obsega 750 kvadratnih metrov. Enkrat, ko se je Ana Brnabić vanjo vselila, zdaj pa, da se ji ne bi bilo treba izseliti.

Nekdanje srbske premierke očitno duh Jovanke Broz v hiši, kjer živi, ne moti, kot tudi ne to, da je nekdanja prva dama Jugoslavije v njej veliko pretrpela. Vilo bi lahko spremenili v muzej, posvečen misteriozni Jovanki, in jo odprli za javnost, a oblast raje misli nase in na potrebe že tako privilegiranih.